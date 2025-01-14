Kızıl Goncalar'a Şirin geliyor! Selinay Taşol diziye dahil oldu

14 Ocak 2025 17:14 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:14

Başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi bu sezon oyuncu kadrosunu genişletti. Settar Tanrıöğen'in dahil olduğu diziye Şirin geliyor. Selinay Taşol'un Kızıl Goncalar'a dahil olmasıyla dengeler değişecek.

Pazartesi akşamları yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yeni bölüm fragmanıyla da heyecan oluşturdu. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in yazdığı dizinin kadrosuna değerli oyuncu Settar Tanrıöğen “Saatçi Aziz” rolüyle diziye dahil olmuştu. Settar Tanrıöğen ile birlikte diziye yeni bir oyuncu da dahil oldu.

KIZIL GONCALAR'A ŞİRİN GELİYOR

Settar Tanrıöğen'in diziye dahil olmasıyla beraber Şirin karakteri de Kızıl Goncalar kadrosuna dahil oldu. Settar Tanrıöğen “Saatçi Aziz” rolüyle diziye dahil olurken, genç bir oyuncu da onun hikâyesine eşlik edecek.

İntikam peşinde olan Saatçi Aziz’in torunu Şirin de dizide yer alıyor. Şirin’i ise Selinay Taşol oynayacak. Dün dizinin çekimlerine başlayan Taşol’un yıldızı cuma günü 3 sezonluk ekran macerası sonlanacak olan Kan Çiçekleri dizisiyle parlamıştı. İkili 35. bölümde seyirci karşısına çıkacak.