Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu! Ödüllü oyuncu Selim karakteriyle geliyor

05 Şubat 2025 15:18 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:21

Başrolünde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisine Selim geliyor. Uluslararası projelerde kendini gösteren oyuncu Erol Afşin dizideki rolüyle merak konusu oldu.

Son olarak 36. bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken diziye yeni bir oyuncu katılıyor. Ömür Atay’ın rejisi ve Necati Şahin’in senaryosunu yazdığı Kızıl Goncalar’a Erol Afşin katıldı.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Amerikan dizisi “Homeland’te ve Fransa’nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı olan “Mustang” gibi filmlerde de rol alan Afşin, Kızıl Goncalar dizisine Selim karakteriyle katıldı. Selim, Settar Tanrıöğen’in oynadığı saatçi Aziz’in torunu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar dizisinin ne zaman bitecek? Sorusuna “Kızıl Goncalar dizinin en başından beri uzun soluklu bir proje olarak düşünülmedi. Dizi Haziran ayında 50. bölüme ulaşacak. Sayının format gereği yeterli olduğunu ve sezon sonunda final yapmasının kuvvetle muhtemel.” diyerek açıkladı.