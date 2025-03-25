Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu!

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi final yapıyor. Ekrana veda edecek Kızıl Goncalar'ın final tarihi paylaşıldı.

İlk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin bu sezon final yapacağı açıklanmıştı. Son olarak 43. bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi de açıklandı.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ İÇİN SON 3 BÖLÜM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başından beri iki sezon olarak planlanan “Kızıl Goncalar” dizisi ekrana veda ediyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizi dün akşam 43. bölümle ekrana geldi.

Özcan Deniz’in oynadığı doktor Levent’in vurulduğu bölümde heyecan tavan yaptı. Haftaya ramazan bayramı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizi 21 Nisan’da ekrana gelecek 46. bölümde ekrana veda edecek.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR GELDİ

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, oyuncu kadrosundaki ayrılıklarla gündemde. Son olarak Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek’in diziden ayrılmasının ardından, usta oyuncu Settar Tanrıöğen ile genç yetenek Selinay Taşol’un da projeye veda etti.