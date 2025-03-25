Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu!

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi final yapıyor. Ekrana veda edecek Kızıl Goncalar'ın final tarihi paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 16:01

İlk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin bu sezon final yapacağı açıklanmıştı. Son olarak 43. bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi de açıklandı.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ İÇİN SON 3 BÖLÜM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başından beri iki sezon olarak planlanan “Kızıl Goncalar” dizisi ekrana veda ediyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizi dün akşam 43. bölümle ekrana geldi.

Özcan Deniz’in oynadığı doktor Levent’in vurulduğu bölümde heyecan tavan yaptı. Haftaya ramazan bayramı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizi 21 Nisan’da ekrana gelecek 46. bölümde ekrana veda edecek.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR GELDİ

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, oyuncu kadrosundaki ayrılıklarla gündemde. Son olarak Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek’in diziden ayrılmasının ardından, usta oyuncu Settar Tanrıöğen ile genç yetenek Selinay Taşol’un da projeye veda etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Danilo Zanna en Türk özelliğini açıkladı
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.