Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni dizisi belli oldu

Kızıl Goncalar dizisinde Meryem rolüyle uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Özgü Namal, dizisinin final olmasının ardından kararını verdi. Birçok teklif alan Özgü Namal, Kıskanmak dizisiyle anlaşma sağladı.

Merhamet, Hanımın Çiftliği, Kurtlar Vadisi ve İkinci Bahar gibi dizisinde rol alan Özgü Namal, 9 yıl verdiği aranın ardından Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakteriyle ekrana döndü. Kızıl Goncalar'ın final olmasının Özgü Namal yeni dizisiyle anlaşma sağladı.

ÖZGÜ NAMAL KISKANMAK DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezondaki şimdiden büyük merakla beklenen iddialı projelerinin başında “Kıskanmak” dizisi geliyor. Nadim Güç’ün yöneteceği dizinin başrol karakterinden “Seniha” için çok iddialı bir isimle prensipte el sıkışıldı.

“Kızıl Goncalar” dizisinin final kararı açıklanır açıklanmaz teklif üstüne teklif alan Özgü Namal, kulislerden sızan bilgilere göre ”Kıskanmak”ta karar kıldı.

Nahid Sırrı Örik‘in aynı adlı eserinden Yılmaz Şahin tarafından uyarlanan “Kıskanmak” dizisinde Nüzhet rolünü Selahattin Paşalı üstlenecek. Daha önce Zeki Demirkubuz’un da sinemaya uyarlandığı Kıskanmak romanında istediği hayatı yaşamamış olan bir kızın ağabeyinden intikamı ele alınır.