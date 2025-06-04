Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni dizisi belli oldu

Kızıl Goncalar dizisinde Meryem rolüyle uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Özgü Namal, dizisinin final olmasının ardından kararını verdi. Birçok teklif alan Özgü Namal, Kıskanmak dizisiyle anlaşma sağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni dizisi belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 14:05

Merhamet, Hanımın Çiftliği, Kurtlar Vadisi ve İkinci Bahar gibi dizisinde rol alan Özgü Namal, 9 yıl verdiği aranın ardından Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakteriyle ekrana döndü. Kızıl Goncalar'ın final olmasının Özgü Namal yeni dizisiyle anlaşma sağladı.

ÖZGÜ NAMAL KISKANMAK DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezondaki şimdiden büyük merakla beklenen iddialı projelerinin başında “Kıskanmak” dizisi geliyor. Nadim Güç’ün yöneteceği dizinin başrol karakterinden “Seniha” için çok iddialı bir isimle prensipte el sıkışıldı.

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni dizisi belli oldu

“Kızıl Goncalar” dizisinin final kararı açıklanır açıklanmaz teklif üstüne teklif alan Özgü Namal, kulislerden sızan bilgilere göre ”Kıskanmak”ta karar kıldı.

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni dizisi belli oldu

Nahid Sırrı Örik‘in aynı adlı eserinden Yılmaz Şahin tarafından uyarlanan “Kıskanmak” dizisinde Nüzhet rolünü Selahattin Paşalı üstlenecek. Daha önce Zeki Demirkubuz’un da sinemaya uyarlandığı Kıskanmak romanında istediği hayatı yaşamamış olan bir kızın ağabeyinden intikamı ele alınır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.