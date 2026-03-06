Kızılcık Şerbet 128. Bölümde Ünallar ailesinde beklenmedik gelişmeler! Başak’ı kaçıran kim?

Kızılcık Şerbetinin merakla beklenen 128. bölümünde Ünallar ailesinde dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanacak. Mektubu okuyan Asil, nikâh kıyılmadan yetişemeyince Nursema ile İlhami evlenir. İlerleyen süreçte Asil ile Nursema arasında başlayacak yasak ilişkinin de zeminini hazırlar. Asil’in Elif’le ayrılık kararı genç kadını derinden sarsarken annesi Salkım onu toparlamaya çalışır. Nilay’ı yeniden kazanmak isteyen Yağız’ın planları karşılık bulmazken aile içinde gergin anlar yaşanır. Emir’in iş hayatındaki sorunları Çimen’le ilişkisini etkiler. Bölümde en büyük sürpriz ise Fatih’in yanından kaçırılan Başak’ın akıbeti olacak. Olayın arkasındaki isim büyük isim merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Başak’ı kim kaçırdı? Başak’ı kaçıran Badem mi?

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE ASİL VE NURSEMA AŞKI

Mektubu okuyan Asil nikah kıyılmadan yetişemez. Nursema artık İlhami ile resmen evlidir. Asil yanlışlıkla girdiği yoldan dönmeye karar vererek Elif’e ayrılmak istediğini söyler.

Elif yıkılır ancak yapacak bir şeyi yoktur. Dağılan Elif’i toparlamak işi annesi Salkım’a kalmıştır. Emir’den yardım ister ama Elif’in abisinde bir gece kalması daha da kötüleşmesine neden olacaktır. Ömer ve Kıvılcım yeni bebeklerini kendilerine alıştırmak için çabalamaktadırlar.

Bu sürede Ömer, Kıvılcımlar’da kalır. Baktıkları bebeği de unutmaz onu ziyarete giderler. Nilay’ı kafeslemeyi aklına koyan Yağız, anneleri üstünden bir araya gelmeye çalışır ancak Nilay’ın tavrı nettir. Emir, işlerindeki sıkıntıyı aşamayınca Fatih’e akıl almaya gider ve onun gösterdiği yoldan yürümeye karar verir.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE BAŞAK’I KİM KAÇIRDI?

Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ın, Fatih’in yanından kaçırılması kadar onu kimin kaçırdığı da büyük bir sürprizdir. Başak’ın kaçırılmasında Badem’in mi parmağı var? Herkes Badem’den şüphelenirken kaçıran kişi bambaşka bir kişi çıkacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 129. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV’nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti 128. Bölümü ile ekranlara geldi. Gerilim dolu anların yaşandığı dizinin gelecek hafta yayınlanacak olan bölümü merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 129. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Dizinin yeni bölümüne dair detaylar gece yarısından sonra ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti 129. Bölümü 13 Mart 2026 Cuma günü ekranlara gelecek.