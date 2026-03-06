Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Kızılcık Şerbet 128. Bölümde Ünallar ailesinde beklenmedik gelişmeler! Başak’ı kaçıran kim?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 128. bölümüyle yine çok konuşulacak gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Ünallar ailesinde dengelerin değişeceği yeni bölümde nikâh masasında yaşanan sürprizler, yasak aşka uzanan bir hikâyenin kapısını aralıyor. Nursema’nın İlhami ile evlenmesi sonrası Asil’in vereceği kararlar büyük merak uyandırırken Elif cephesinde duygusal bir yıkım yaşanıyor. Nilay, Yağız ve aile üyeleri arasında tansiyon yükselirken, Başak’ın gizemli bir şekilde kaçırılacak. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Başak’ı kim kaçırdı? Başak’ı kaçıran Badem mi?

Kızılcık Şerbet 128. Bölümde Ünallar ailesinde beklenmedik gelişmeler! Başak’ı kaçıran kim?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 20:48

Kızılcık Şerbetinin merakla beklenen 128. bölümünde Ünallar ailesinde dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanacak. Mektubu okuyan Asil, nikâh kıyılmadan yetişemeyince Nursema ile İlhami evlenir. İlerleyen süreçte Asil ile Nursema arasında başlayacak yasak ilişkinin de zeminini hazırlar. Asil’in Elif’le ayrılık kararı genç kadını derinden sarsarken annesi Salkım onu toparlamaya çalışır. Nilay’ı yeniden kazanmak isteyen Yağız’ın planları karşılık bulmazken aile içinde gergin anlar yaşanır. Emir’in iş hayatındaki sorunları Çimen’le ilişkisini etkiler. Bölümde en büyük sürpriz ise Fatih’in yanından kaçırılan Başak’ın akıbeti olacak. Olayın arkasındaki isim büyük isim merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Başak’ı kim kaçırdı? Başak’ı kaçıran Badem mi?

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE ASİL VE NURSEMA AŞKI

Mektubu okuyan Asil nikah kıyılmadan yetişemez. Nursema artık İlhami ile resmen evlidir. Asil yanlışlıkla girdiği yoldan dönmeye karar vererek Elif’e ayrılmak istediğini söyler.

Kızılcık Şerbet 128. Bölümde Ünallar ailesinde beklenmedik gelişmeler! Başak’ı kaçıran kim?

Elif yıkılır ancak yapacak bir şeyi yoktur. Dağılan Elif’i toparlamak işi annesi Salkım’a kalmıştır. Emir’den yardım ister ama Elif’in abisinde bir gece kalması daha da kötüleşmesine neden olacaktır. Ömer ve Kıvılcım yeni bebeklerini kendilerine alıştırmak için çabalamaktadırlar.

Kızılcık Şerbet 128. Bölümde Ünallar ailesinde beklenmedik gelişmeler! Başak’ı kaçıran kim?

Bu sürede Ömer, Kıvılcımlar’da kalır. Baktıkları bebeği de unutmaz onu ziyarete giderler. Nilay’ı kafeslemeyi aklına koyan Yağız, anneleri üstünden bir araya gelmeye çalışır ancak Nilay’ın tavrı nettir. Emir, işlerindeki sıkıntıyı aşamayınca Fatih’e akıl almaya gider ve onun gösterdiği yoldan yürümeye karar verir.

Kızılcık Şerbet 128. Bölümde Ünallar ailesinde beklenmedik gelişmeler! Başak’ı kaçıran kim?

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE BAŞAK’I KİM KAÇIRDI?

Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ın, Fatih’in yanından kaçırılması kadar onu kimin kaçırdığı da büyük bir sürprizdir. Başak’ın kaçırılmasında Badem’in mi parmağı var? Herkes Badem’den şüphelenirken kaçıran kişi bambaşka bir kişi çıkacak.

Kızılcık Şerbet 128. Bölümde Ünallar ailesinde beklenmedik gelişmeler! Başak’ı kaçıran kim?

KIZILCIK ŞERBETİ 129. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV’nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti 128. Bölümü ile ekranlara geldi. Gerilim dolu anların yaşandığı dizinin gelecek hafta yayınlanacak olan bölümü merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 129. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Kızılcık Şerbet 128. Bölümde Ünallar ailesinde beklenmedik gelişmeler! Başak’ı kaçıran kim?

Dizinin yeni bölümüne dair detaylar gece yarısından sonra ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti 129. Bölümü 13 Mart 2026 Cuma günü ekranlara gelecek.

#Medya
