Kızılcık Şerbeti 132. Bölümde Cemo’nun annesi kim? Ünallar ailesi yeni bir kaosun eşiğinde

Show TV’nin sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti 132. bölümüyle izleyicilere yine gerilim dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Almanya’dan gelen Cemo’nun annesini aramasıyla başlayan olaylar zinciri, Ünal ailesinde adeta deprem etkisi oluşturuyor. Aile bireyleri bu gerçeği kabullenmekte zorlanırken, şehirde kimsesi olmayan çocuğa Fethi sahip çıkıyor. Öte yandan Nilay’ın evlilik süreci ve Yağız’ın baskıları, hikâyeyi farklı bir noktaya taşıyor. Çaresiz kalan Nilay’ın Kıvılcım’dan yardım istemesiyle olaylar daha da büyürken, yaşanacak gelişmeler yeni bölümde dengeleri tamamen değiştirecek.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE CEMO’NUN ANNESİ KİM?

Kızılcık Şerbeti 131. bölümüyle yine izleyiciyi merak içinde bıraktı. Almanya’dan İstanbul’a gelen ve annesini arayan Cemo karakteri, hikâyeye dahil olduğu ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekti. Şehirde hiçbir tanıdığı olmayan genç çocuğun yaşadığı çaresizlik izleyiciyi derinden etkilerken, Ünal ailesi için ise beklenmedik bir kriz kapıyı araladı.

Ünal ailesi içinde büyük bir şaşkınlık oluşturan durum, geçmişte saklanan sırların yeniden gün yüzüne çıkabileceği ihtimalini güçlendirdi. Özellikle aile bireylerinin bu gerçekle nasıl yüzleşeceği şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan Cemo’ya ilk destek veren isim Fethi oldu. Genç çocuğun yaşadığı zorluklara kayıtsız kalmayan Fethi, onu evine alarak hem barınma hem de annesini bulma konusunda yardımcı olmaya karar verdi.

Yeni bölümlerde Cemo’nun annesinin kim olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, Ünal ailesinde dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor. İzleyiciler ise bu büyük sırrın hangi karakterle bağlantılı olduğunu heyecanla takip ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 132. BÖLÜMDE NİLAY’IN BAŞI BELADA

Almanya’dan gelen genç bir çocuğun annesini arama durumu, Ünal eve bomba gibi düşmüştür. Kimse kimseye bu gerçeği yakıştıramıyordur. Şehirde kimsesi olmayan çocuğa acıyan Fethi onu kısa süreliğine evine alır. Ünal evdekilerin ise baş konusu Nilay’ın evlenecek olmasıdır.

Yağız, Nilay’ı köşeye sıkıştırmaya devam etmekte, onun bu işten vazgeçmesine engel olmaya çalışmaktadır. Evlendiğinde oğlunun elinden alınacağını anlayan Nilay ise iyice çıkmaza girmiştir. Her zaman olduğu gibi başı sıkıştığında yine Kıvılcım’a gider.

Kıvılcım olayı dinler dinlemez Ömer’den de yardım isteyerek işin peşine düşer. Nursema ve İlhami, Ulvi’yi de yanlarına alarak Nursema’nın birikmiş parası ile lokma işine girerler.

Kafasına bu sefer de Tuncay’ı takan Elif yavaş yavaş kendini değiştirme yoluna girer. Ondaki bu değişimler annesini çok rahatsız eder. Nilay’ı, Ünal evden almaya gelen Kıvılcım’ı acı bir sürpriz beklemektedir.