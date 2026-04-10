Kızılcık Şerbeti 132. bölümün ardından Kızılcık Şerbeti 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu kısa sürede gündem oldu. Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Ünal ailesi içinde yaşanan gerilimlerin daha da artacak mı? Almanya’dan gelen gizemli çocuk Cemo’yla ilgili gelişmeler neler olacak? Nilay’ın sıkıştığı durum ve Kıvılcım’ın devreye girmesi yeni bölümde olayların daha da büyüyeceğinin sinyalini veriyor. Dizinin yeni bölümünü kaçıran izleyiciler ise “Kızılcık Şerbeti 132. bölüm nereden izlenir?” sorusuna yanıt arıyor.

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti 133. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 132. Bölümde nereden izleyebilirim? Kızılcık Şerbeti'nin 132. bölümünün ardından izleyiciler 133. bölüm fragmanını ve bölümün nerede izlenebileceğini merak ediyor. Almanya'dan gelen Cemo isimli çocuğun annesini araması Ünal ailesini şoke etmiştir. Nilay'ın evlenmesi durumunda oğlunun elinden alınacağını anlaması onu çıkmaza sokmuştur. Kıvılcım, Nilay'ın durumunu öğrenince Ömer'den de yardım isteyerek olayın peşine düşer. Nursema ve İlhami, Nursema'nın parasıyla lokma işine girerler. Elif, annesini rahatsız eden değişimler yaşamaktadır. Nilay'ı Ünal evden almaya gelen Kıvılcım'ı acı bir sürpriz beklemektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ 133. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 132. Bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Yağız’ın Nilay’a yaptıkları Ünallar ailesini şoke edecek. Cemo’nun annesinin ortaya çıktı. Fatih öğrendikleri karşısında neler yapacak?

Dizinin hayranları tarafından Kızılcık Şerbeti 133. Bölüm fragmanı yayınlandı mı aramaları yapılmaya başlandı. Gelecek haftaya yayınlanacak bölüm şimdiden merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ 132. BÖLÜMÜ NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 132. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümde yaşanan gelişmelerin ardından birçok izleyici, “132. bölümü nereden izleyebilirim?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar için en güncel ve yasal izleme seçenekleri Show TV’nin resmi yayın platformları üzerinden sunuluyor. Kızılcık Şerbeti bölümleri, kanalın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayınlandıktan sonra tekrar izlenebiliyor. Bunun yanı sıra televizyon tekrar yayınları da izleyicilere kaçırdıkları bölümü takip etme imkânı sağlıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 132. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Almanya’dan gelen genç bir çocuğun annesini arama durumu, Ünal eve bomba gibi düşmüştür. Kimse kimseye bu gerçeği yakıştıramıyordur. Şehirde kimsesi olmayan çocuğa acıyan Fethi onu kısa süreliğine evine alır. Ünal evdekilerin ise baş konusu Nilay’ın evlenecek olmasıdır.

Yağız, Nilay’ı köşeye sıkıştırmaya devam etmekte, onun bu işten vazgeçmesine engel olmaya çalışmaktadır. Evlendiğinde oğlunun elinden alınacağını anlayan Nilay ise iyice çıkmaza girmiştir. Her zaman olduğu gibi başı sıkıştığında yine Kıvılcım’a gider. Kıvılcım olayı dinler dinlemez Ömer’den de yardım isteyerek işin peşine düşer.

Nursema ve İlhami, Ulvi’yi de yanlarına alarak Nursema’nın birikmiş parası ile lokma işine girerler. Kafasına bu sefer de Tuncay’ı takan Elif yavaş yavaş kendini değiştirme yoluna girer. Ondaki bu değişimler annesini çok rahatsız eder. Nilay’ı, Ünal evden almaya gelen Kıvılcım’ı acı bir sürpriz beklemektedir