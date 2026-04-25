Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başlarken yeni bir iddia gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti 4. sezonunda Doğa ve Firaz arasında yaşanan ilişki hikâyeye damga vurmuş, gelen tepkilerin ardından yapım ekibi Firaz karakterini diziden çıkarma kararı almıştı. Yeni sezon için oyuncu seçmelerinin devam ettiği süreçte, diziden ayrılan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in yeniden kadroya dahil olabileceği öne sürüldü. Henüz yapım cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, Firaz karakterinin geri dönüp dönmeyeceğini merakla takip ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’ne Firaz geri mi dönüyor?

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti 5. sezon kadrosuna sürpriz isim! Firaz geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon hazırlıkları sürerken, 4. sezonda ayrılan Firaz karakterinin diziye geri dönebileceği iddia edildi. Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda Doğa ve Firaz arasındaki ilişki tartışmalara yol açmış ve ardından Firaz karakteri diziden çıkarılmıştı. Yeni sezon için oyuncu seçmelerinin devam ettiği bu süreçte, Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in yeniden kadroya dahil olabileceği öne sürüldü. Sosyal medyadaki iddialara göre Firaz, Nursema ile yüzleşme sahneleriyle geri dönebilir ve geçmişte yaşananları telafi etmeye çalışabilir. Yapım ekibinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Firaz karakteri, dizide Asude'nin oğlu olarak yer alıyor ve Nursema ile yaşadığı duygusal ilişkiyle dikkat çekmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ’NE FİRAZ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizinin sevilen ve bir o kadar da tartışmalı karakterlerinden Firaz hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Dizide Firaz karakterini Batuhan Bozkurt Yüzgüleç oynuyordu. Firaz, Nursema ile yaşadığı ilişki ve sonrasında Doğa ile kurduğu yakınlaşma sahneleriyle uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. 2025 yılı sonunda gelen tepkiler ve RTÜK uyarıları sonrasında Doğa–Firaz ilişkisinin senaryoda sonlandırılmasıyla karakterin hikâyesi diziden çıkarılmıştı.

Sosyal medyada yayılan son iddialar, dizinin yeni sezonunda dengelerin yeniden değişebileceğini öne sürüyor. Paylaşılan haberlere göre Firaz karakterinin yeniden hikâyeye dahil olacağı ve Nursema ile yüzleşme sahneleriyle geri döneceği konuşuluyor. İddialarda Firaz’ın, geçmişte yaşananları telafi etmek ve Nursema ile arasını düzeltmek için geri dönüş yapacağı öne sürülüyor.

Kızılcık Şerbeti cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen iddia, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve “Firaz geri mi dönüyor?” sorusunu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline getirdi. İzleyiciler, Firaz’ın gerçekten geri dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE FİRAZ KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Asude’nin oğlu olarak yer alan Firaz, Nursema ile yaşadığı duygusal ilişkiyle izleyicinin dikkatini çekmişti. Hikâye içerisinde Firaz karakteri, Nursema ile kurduğu yakın bağ sayesinde hem aileler arasında hem de karakterler arası dengelerde önemli bir rol üstleniyor. Zamanla gelişen bu ilişki, ikiliyi evlilik sürecine kadar götüren dramatik olayların merkezine yerleştiriyor.

BATUHAN BOZKURT YÜZGÜLEÇ KİMDİR?

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 yılında İstanbul’da doğmuş, genç kuşağın dikkat çeken sinema ve dizi oyuncuları arasında yer almaktadır. Sanat eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Yüzgüleç, akademik tiyatro eğitimi sayesinde oyunculuk kariyerine güçlü bir temel oluşturmuştur.

Kariyerine tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema projeleriyle adım atan oyuncu, kısa sürede farklı yapımlarda rol alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Erkan Koçak Köstendil’in yönetmenliğini yaptığı ödüllü “Suma” filmindeki performansıyla sinema çevrelerinde adından söz ettirmiştir.

Televizyon kariyerinde de önemli projelerde yer alan Yüzgüleç, Bizim Hikaye ve Çukur gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlarda rol almıştır. Son dönemde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Firaz karakteri ile büyük bir çıkış yakalamış ve performansıyla izleyiciden tam not almıştır. Genç oyuncu, başarılı kariyeriyle ekranların aranan isimleri arasında yer almaya devam etmektedir.