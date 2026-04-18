Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda da güçlü dramatik yapısıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemesi beklenen dizi, kadrosuna dikkat çeken bir ismi daha dahil etti. Başarılı oyuncu Murat Aygen’in yeni sezonda projede yer alacağı netleşti. Murat Aygen’in oynayacağı karakterin dizide önemli bir kırılma noktası oluşturacağı konuşuluyor. İzleyiciler ise yeni sezon öncesi kadroya katılan bu sürpriz ismi heyecanla karşılamış durumda.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı! Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon hazırlıkları kapsamında oyuncu Murat Aygen'in kadroya dahil olduğu duyuruldu ve dizinin 4. sezon final tarihleri hakkında bilgiler verildi. Kızılcık Şerbeti dizisi 5. sezon hazırlıklarına başladı ve oyuncu Murat Aygen kadroya dahil oldu. Murat Aygen'in oynayacağı karakterin dizide önemli bir kırılma noktası oluşturacağı belirtiliyor. Kızılcık Şerbeti 138. bölümüyle 29 Mayıs 2026 Cuma akşamı sezon finali yapacak. 133. bölümde Fatih'in Başak ve Cemo'yu baş başa yakalaması, Nilay'ın aklanması ve Çimen'in eve dönmesi gibi olaylar yaşandı.

KIZILCIK ŞERBETİ 4 SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Show Tv’nin Cuma akşamları ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisi 4 sezon bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor. Yayınlandığı gün sosyal mecralarda trend olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. Sezon sezon finalinin ne zaman olacağı netleşti. İzleyicilerin her Cuma akşamı heyecanla izlediği Kızılcık Şerbeti 138. Bölümüyle ekranlara veda edecek. 29 Mayıs 2026 Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle kısa bir mola verecek.

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıklarına başladı. Reyting listelerinde uzun süredir üst sıralarda yer alan fenomen dizi, yeni sezonda da güçlü hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi kadroda ilk transfer de netleşti.

Başarılı oyuncu Murat Aygen, dizinin 5. sezonunda ekibe dahil oldu. Daha önce Yasak Elma dizisindeki performansıyla dikkat çeken Aygen’in, Kızılcık Şerbeti’nde etkili bir karakterle hikâyeye güçlü bir giriş yapacağı konuşuluyor.

Yapım ekibinin yeni sezonda dramatik yapıyı daha da derinleştirmeyi hedeflediği belirtilirken, Murat Aygen’in oynayacağı karakterin dizide önemli gelişmelere yol açması bekleniyor. İzleyiciler ise şimdiden yeni sezonu ve kadroya katılan bu sürpriz ismi büyük bir merakla takip ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 133. Bölümünde; Başak ve Cemo’yu baş başa yakalayan Fatih durumu anlar ve çok öfkelenerek orayı terk eder. Başak perişandır, mecburen Tuncay’ı arayarak Cemo ile onun evine geçer. Bu birliktelik hepsini birbirine yaklaştıracaktır. Birkaç gün geçtikten sonra ise Fatih ve Başak yüzleşerek tüm gerçekleri konuşacaklardır.

Nilay’ın aklanarak Kıvılcım ve Ömer ile Ünal evden çıkması Abdullah’ı hem çok üzmüş hem de Salkım’a karşı müthiş öfkelendirmiştir. Tüm bu olaylar kocasının yanına dönen Çimen’e daha ilk günden soğuk duş etkisi yapar.

Karı kocanın arası gerginleşir. Herkes Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ı ziyarete gelir, Salkım’ın ise gelme nedeni özür dilemektir. Asil’in el altından iş ayarlaması İlhami’yi çok sinirlendirecektir. Bu konu Asil ve Nursema’yı da karşı karşıya getirir. Cemo’nun gelişi kadar gidişi de olaylı olacaktır.