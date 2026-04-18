Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!

Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Başarılı oyuncu Murat Aygen, yeni sezonda dizinin kadrosunda yer alacak. Reytinglerde uzun süredir üst sıralarda bulunan yapım, yeni sezon için hikâyesini güçlendirmeye devam ediyor. Murat Aygen’in oynayacağı karakter ise şimdiden izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 20:27

Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda da güçlü dramatik yapısıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemesi beklenen dizi, kadrosuna dikkat çeken bir ismi daha dahil etti. Başarılı oyuncu Murat Aygen’in yeni sezonda projede yer alacağı netleşti. Murat Aygen’in oynayacağı karakterin dizide önemli bir kırılma noktası oluşturacağı konuşuluyor. İzleyiciler ise yeni sezon öncesi kadroya katılan bu sürpriz ismi heyecanla karşılamış durumda.

HABERİN ÖZETİ

Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!

Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon hazırlıkları kapsamında oyuncu Murat Aygen'in kadroya dahil olduğu duyuruldu ve dizinin 4. sezon final tarihleri hakkında bilgiler verildi.
Kızılcık Şerbeti dizisi 5. sezon hazırlıklarına başladı ve oyuncu Murat Aygen kadroya dahil oldu.
Murat Aygen'in oynayacağı karakterin dizide önemli bir kırılma noktası oluşturacağı belirtiliyor.
Kızılcık Şerbeti 138. bölümüyle 29 Mayıs 2026 Cuma akşamı sezon finali yapacak.
133. bölümde Fatih'in Başak ve Cemo'yu baş başa yakalaması, Nilay'ın aklanması ve Çimen'in eve dönmesi gibi olaylar yaşandı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ 4 SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Show Tv’nin Cuma akşamları ekranlara gelen dizisi 4 sezon bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor. Yayınlandığı gün sosyal mecralarda trend olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. Sezon sezon finalinin ne zaman olacağı netleşti. İzleyicilerin her Cuma akşamı heyecanla izlediği Kızılcık Şerbeti 138. Bölümüyle ekranlara veda edecek. 29 Mayıs 2026 Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle kısa bir mola verecek.

Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıklarına başladı. Reyting listelerinde uzun süredir üst sıralarda yer alan fenomen dizi, yeni sezonda da güçlü hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi kadroda ilk transfer de netleşti.

Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!

Başarılı oyuncu Murat Aygen, dizinin 5. sezonunda ekibe dahil oldu. Daha önce Yasak Elma dizisindeki performansıyla dikkat çeken Aygen’in, Kızılcık Şerbeti’nde etkili bir karakterle hikâyeye güçlü bir giriş yapacağı konuşuluyor.

Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!

Yapım ekibinin yeni sezonda dramatik yapıyı daha da derinleştirmeyi hedeflediği belirtilirken, Murat Aygen’in oynayacağı karakterin dizide önemli gelişmelere yol açması bekleniyor. İzleyiciler ise şimdiden yeni sezonu ve kadroya katılan bu sürpriz ismi büyük bir merakla takip ediyor.

Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 133. Bölümünde; Başak ve Cemo’yu baş başa yakalayan Fatih durumu anlar ve çok öfkelenerek orayı terk eder. Başak perişandır, mecburen Tuncay’ı arayarak Cemo ile onun evine geçer. Bu birliktelik hepsini birbirine yaklaştıracaktır. Birkaç gün geçtikten sonra ise Fatih ve Başak yüzleşerek tüm gerçekleri konuşacaklardır.

Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!

Nilay’ın aklanarak Kıvılcım ve Ömer ile Ünal evden çıkması Abdullah’ı hem çok üzmüş hem de Salkım’a karşı müthiş öfkelendirmiştir. Tüm bu olaylar kocasının yanına dönen Çimen’e daha ilk günden soğuk duş etkisi yapar.

Murat Aygen Kızılcık Şerbeti 5 sezon kadrosunda yer alacak! Kızılcık Şerbeti 5. sezon hazırlıkları başladı!

Karı kocanın arası gerginleşir. Herkes Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ı ziyarete gelir, Salkım’ın ise gelme nedeni özür dilemektir. Asil’in el altından iş ayarlaması İlhami’yi çok sinirlendirecektir. Bu konu Asil ve Nursema’yı da karşı karşıya getirir. Cemo’nun gelişi kadar gidişi de olaylı olacaktır.

