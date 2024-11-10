Kızılcık Şerbeti dizisinde bomba ayrılık! Senaryoyu beğenmedi yarıda bırakıp gitti

10 Kasım 2024 17:30 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:32

Show TV ekranlarının reyting birincisi dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba ayrılığın nedeni ortaya çıktı. Diziye sonradan dahil olan ünlü oyuncu ayrılık sebebini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son zamanların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla cuma akşamı izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayımlandığı ilk bölümden beri ilgiyle izlenen dizinin sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık var. Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonunun sonlarına doğru diziye giren ve Giray karakterini oynayan Kaan Taşaner diziden ayrılma kararı aldı.

KAAN TAŞANER KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner, veda mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Taşaner, bu mesajında Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığını da açıkladı.

Senaryonun gidişatını beğenmediğini belirten Taşaner, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer."

KIZILCIK ŞERBETİ AFİŞ KRİZİ

Kızılcık Şerbeti dizisine geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde dahil olan başarılı oyuncu Kaan Taşaner, yeni sezon afişinde yer almayınca da tepki göstermişti. Konu ile ilgili bir magazin programını açıklamalarda bulunan oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı oluşturur."