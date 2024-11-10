'Yerli Leonardo Dicaprio' Arda Kural oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği herkesi şoke etti

10 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:33

Uzun yıllar sağlık sıkıntılarıyla mücadele eden 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural zor günleri geride bıraktı. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Kural, yeni mesleğini de duyurdu.

Arda Kural’ın toparlanan halinden yine eser kalmadı: Bir deri bir kemik kalan oyuncu sevenlerini şaşırttı

Arda Kural’ın toparlanan halinden yine eser kalmadı: Bir deri bir kemik kalan oyuncu sevenlerini şaşırttı

Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi başarılı yapımlarda rol alan ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Arda Kural, Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle de oldukça popülerleşmişti. Kariyerinin zirvesinde yakalandığı sağlık sorunları yüzünden uzun süre tedavi gördü ve ekranlardan uzak kaldı. Yıllar sonra ortaya çıkan Kural, zor günleri geride bıraktı.

YENİ MESLEĞİNİ DUYURDU

Arda Kural yeni mesleği ile adından söz ettirdi. 44 yaşındaki Kural, oyunculuğu bırakıp madenciliğe yöneldiğini açıkladı.

Arda Kural mesleğini anlatırken "Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi..." ifadelerini kullandı.