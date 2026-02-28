Menü Kapat
TGRT Haber
Kızılcık Şerbeti son bölüm nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Ekranlara damga vuran son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti son bölüm nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

Cuma akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan , son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. İzleyicinin dikkatini çeken Kızılcık Şerbeti, 128. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti son bölüm nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

’nin fenomen dizisi olan Kızılcık Şerbeti, dün akşam 127. bölümüyle ekranlara geldi. Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, heyecanlı bölümleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin yayınlana son bölümünde Kıvılcım ve Ömer’in oğlu Kemal’in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük bir darbe alır. Ancak ellerinden bir şey gelmez. Ellerinde bulunan bebeklerin en kısa sürede gerçek ailelerine verilmesine karar verirler.

Ancak bu o kadar da kolay atlatılacak bir mesele değildir. Çünkü durumu Sönmez’ e anlatabilmek oldukça zordur. Diğer bir yandan İlhami’nin imam nikahına gelmemesi Nursema’da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar.

İlhami kaza geçirmiştir. Kıvılcım’ın başı kalabalık olduğundan arkadaşının kardeşi Yudum ile Asil ilgilenmek zorunda kalır. Yudum kanalda stajyer olarak işe başlar. Tuncay yanlış anlamış Başak’ın hamile sanması dikkat çeken sahnelerden olmuştur.

Aile içerisinde bu durum konuşulsa da Başak konuyu netleştirerek kapar. Emir’in işlerinde oluşan sıkıntılar ortaya çıkar ve bunu Çimen’den saklamaya çalışır. Bu durum da ikilinin hayatında neler olacak merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelirken ekran önünde izleyemeyenler diziyi nereden izleyebileceklerini araştırmaya başladılar. yayınlandıktan sonra Show TV’nin resmi sitesinde yayınlanırken, Youtube üzerinden de yeni bölümü izleyiciyle buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti, 128. Bölüm fragmanı için aramalar hız kazanırken, dizinin yeni bölümü merak edildi. Kızılcık Şerbeti 128. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanını izlemek isteyenler, YouTube ya da Show TV’nin resmi kanallarından takip edebilir.

