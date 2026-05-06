Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

Ekranların yıllardır nabzını tutan Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyicileri sarsacak bir veda yaşanıyor. Yaprak dökümünün devam ettiği Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol oyuncularından gelen ayrılık haberleri dizinin takipçileri arasında da geniş yankı uyandırmış durumda. Peki Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nden kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti Çimen'i Selin Türkmen, diziye veda mı edecek, neden? Çimen karakterini kim oynayacak? İşte Kızılcık Şerbeti dizisinde taşları yerinden oynatan hamle sonrası merak edilen detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KİM AYRILIYOR?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 138. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Ancak setten gelen bilgiler dizi kadrosunda yaşanan yaprak dökümünün hala devam ettiğini gösteriyor.

Arama motorlarında 'Kızılcık Şerbeti kim ayrılıyor?' sorusu hızla cevap ararken, gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı gelişme, dizi hayranlarını üzecek cinsten.

Ünlü gazeteci Altuntaş, hikayenin kilit ismi olan Çimen karakterinin sezon finaliyle beraber izleyiciye veda edeceğini duyurdu. Ayrıca sezon finalinde bu ayrılığın sadece Çimen'le sınırlı kalmayacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Gelen kulis bilgilerine göre Kızılcık Şerbeti'nde birkaç önemli karakter daha yeni sezonda ekran başında olmayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ÇİMEN'İ SELİN TÜRKMEN VEDA MI EDECEK?

Kızılcık Şerbeti'nin değişmeyen isimlerinden başarılı oyuncu Selin Türkmen'in üstlendiği Çimen karakteri için yolun sonu resmen görünmüş durumda.

Daha önce Selin Türkmen kendi isteği doğrultusunda projeden kısa süreliğine ayrıldığını duyurmuştu. Dizi takipçilerinin yoğun isteği üzerine yeniden ekranlarda boy gösteren Selin Türkmen, bu defa kesin olarak hikayeden ayrılma kararı aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ ÇİMEN'İ KİM OLACAK?

Selin Türkmen'in yeni sezonda olmayacağı bilgisi sosyal medyada hızla yayılırken, tüm gözler de hikayede yeni Çimen'in kim olacağına çevrildi.

Türkmen'in bu ani vedasıyla yapım ekibinin yeni Çimen arayışına girdiği konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde karakterin dizideki rolü ve başarısı düşünüldüğünde, Çimen'in hikayesini tamamen bitirmek yerine, yeni sezonda Çimen karakterini oynayacak oyuncu için cast çalışmalarının şimdiden başladığı bilgisi geldi.