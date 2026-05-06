Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

Her bölümüyle hem sosyal medyada hem de ekranlarda fırtınalar estiren, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden bir ayrılık haberi gündemde. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde kim ayrılıyor. Kızılcık Şerbeti Çimen'i gerçekten ayrılacak mı? Selin Türkmen neden Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor, yeni Çimen kim? İşte Kızılcık Şerbeti takipçilerinin merak ettiği tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 11:14

Ekranların yıllardır nabzını tutan Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyicileri sarsacak bir veda yaşanıyor. Yaprak dökümünün devam ettiği Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol oyuncularından gelen ayrılık haberleri dizinin takipçileri arasında da geniş yankı uyandırmış durumda. Peki Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nden kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti Çimen'i Selin Türkmen, diziye veda mı edecek, neden? Çimen karakterini kim oynayacak? İşte Kızılcık Şerbeti dizisinde taşları yerinden oynatan hamle sonrası merak edilen detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali yaklaşırken Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in diziden ayrılacağı ve yaprak dökümünün devam edeceği belirtiliyor.
Kızılcık Şerbeti, 138. bölümüyle sezon finali yapacak.
Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen, sezon finaliyle diziye veda edecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Çimen karakterinin hikayeden ayrılacağını duyurdu.
Sezon finalinde Çimen'in ayrılığının yanı sıra birkaç önemli karakterin daha yeni sezonda olmayacağı konuşuluyor.
Selin Türkmen daha önce projeden kısa süreliğine ayrılmıştı ancak bu kez kesin olarak hikayeden ayrılma kararı aldı.
Yapım ekibinin yeni Çimen karakteri için cast çalışmalarına başladığı belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KİM AYRILIYOR?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 138. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Ancak setten gelen bilgiler dizi kadrosunda yaşanan yaprak dökümünün hala devam ettiğini gösteriyor.

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

Arama motorlarında 'Kızılcık Şerbeti kim ayrılıyor?' sorusu hızla cevap ararken, gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı gelişme, dizi hayranlarını üzecek cinsten.

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

Ünlü gazeteci Altuntaş, hikayenin kilit ismi olan Çimen karakterinin sezon finaliyle beraber izleyiciye veda edeceğini duyurdu. Ayrıca sezon finalinde bu ayrılığın sadece Çimen'le sınırlı kalmayacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

Gelen kulis bilgilerine göre Kızılcık Şerbeti'nde birkaç önemli karakter daha yeni sezonda ekran başında olmayacak.

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ÇİMEN'İ SELİN TÜRKMEN VEDA MI EDECEK?

Kızılcık Şerbeti'nin değişmeyen isimlerinden başarılı oyuncu Selin Türkmen'in üstlendiği Çimen karakteri için yolun sonu resmen görünmüş durumda.

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

Daha önce Selin Türkmen kendi isteği doğrultusunda projeden kısa süreliğine ayrıldığını duyurmuştu. Dizi takipçilerinin yoğun isteği üzerine yeniden ekranlarda boy gösteren Selin Türkmen, bu defa kesin olarak hikayeden ayrılma kararı aldı.

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ ÇİMEN'İ KİM OLACAK?

Selin Türkmen'in yeni sezonda olmayacağı bilgisi sosyal medyada hızla yayılırken, tüm gözler de hikayede yeni Çimen'in kim olacağına çevrildi.

Kızılcık Şerbeti'nde kim ayrılıyor? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen veda mı edecek?

Türkmen'in bu ani vedasıyla yapım ekibinin yeni Çimen arayışına girdiği konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde karakterin dizideki rolü ve başarısı düşünüldüğünde, Çimen'in hikayesini tamamen bitirmek yerine, yeni sezonda Çimen karakterini oynayacak oyuncu için cast çalışmalarının şimdiden başladığı bilgisi geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti’nde Başak’ın konuştuğu adam Cemo'nun babası mı?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde hangi oyuncular ekrana veda edecek? Kızılcık Şerbeti 5. sezonda ayrılacak isimler belli oldu mu?
ETİKETLER
#Dizi Ayrılıkları
#Yeni Oyuncu
#Kızılcık Şerbeti
#Selin Türkmen
#Çimen Karakteri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.