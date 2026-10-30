TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:53

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık gündeme geldi. Bu sezon kadroya katılan ve dizinin tanıtım afişinde de kendisine yer bulan Murat Aygen, projeye veda edeceğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:53

Dizideki geleceği merak edilen oyuncunun ayrılık kararını duyurması kadar, hikâyenin devamına ilişkin spoiler vermesi de dikkat çekti. Henüz izleyicilerin ekranda görmediği gelişmelere dair yaptığı açıklama, hayranları arasında merak uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılma kararını duyurmasıyla ve henüz ekrana gelmeyen gelişmeler hakkında spoiler vermesiyle dikkat çekti.
Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna bu sezon katılmıştı.
Oyuncu, dizinin afişinde de yer alıyordu.
Aygen, dizinin ilerleyen bölümlerine dair ipuçları verdi.
Dizide Lider karakterine hayat veren Murat Aygen, Kıvılcım'ın yeni komşusu olarak hikâyeye dahil olmuştu.
Murat Aygen daha önce Medcezir, Bodrum Masalı, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor, Yasak Elma, Teşkilat ve Korkma Ben Yanındayım gibi yapımlarda rol aldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

MURAT AYGEN'DEN BEKLENMEDİK VEDA AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti'nin bu sezon genişleyen oyuncu kadrosunda yer alan Murat Aygen'in ayrılık haberi gündeme geldi. Diziye katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncunun, tanıtım çalışmalarında ve afişte de yer alması, vedasını daha da konuşulur hâle getirdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı

SPOILER VERMESİ DE ŞAŞIRTTI

Ayrılık açıklamasıyla gündeme gelen Murat Aygen'in, dizinin ilerleyen bölümlerine ilişkin ipucu vermesi de dikkat çekti. Oyuncunun henüz ekrana gelmemiş gelişmeler hakkında konuşması, izleyicilerin hikâyenin nasıl ilerleyeceğine yönelik merakını artırdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ AYRILIKLAR MI YAŞANACAK?

Kızılcık Şerbeti, değişen hikâyesi ve oyuncu kadrosundaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Murat Aygen'in vedasının dizideki dengeleri nasıl etkileyeceği ve hikâyede hangi gelişmelerin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı

MURAT AYGEN KIZILCIK ŞERBETİ’NİN LİDER’İYDİ!

Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti dizisinde Lider karakterine hayat veriyordu. Kıvılcım'ın yeni komşusu olarak hikâyeye dahil olan Lider, gizemli kişiliği ve iş dünyasındaki konumuyla dikkat çekiyordu. Hilal'in ağabeyi olan karakter, Kıvılcım ile yakınlaşmasıyla da dizinin hikâyesinde önemli bir yer edinmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan oyuncularından biridir. 1971 yılında 'da dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü. Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Aygen, daha sonra oyunculuğa yönelerek Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Tiyatro sahnesindeki deneyiminin ardından televizyon projelerinde de yer almaya başladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı

Oyunculuk kariyerinde Medcezir dizisindeki Faruk Beylice, Bodrum Masalı'ndaki Evren, İstanbullu Gelin'deki Avukat Can ve Mucize Doktor'daki Başhekim Tanju Korman karakterleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Yasak Elma dizisinde Doğan Yıldırım karakterine hayat veren Aygen, Teşkilat ve Korkma Ben Yanındayım gibi yapımlarda da rol aldı. Tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında çalışmalarını sürdüren oyuncu, 2010 yılında Nihan Aslı Elmas ile evlendi ve bu evlilikten Nil adında bir kızı oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer! Murat Aygen'in Lider rolü sosyal medyada gündem oldu
Murat Aygen Teşkilat'a neden veda ediyor? Murat Aygen kimdir nereli?
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#diyarbakır
#murat aygen
#istanbul üniversitesi
#Lider
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.