Dizideki geleceği merak edilen oyuncunun ayrılık kararını duyurması kadar, hikâyenin devamına ilişkin spoiler vermesi de dikkat çekti. Henüz izleyicilerin ekranda görmediği gelişmelere dair yaptığı açıklama, Kızılcık Şerbeti hayranları arasında merak uyandırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Afişte bile yer alıyordu, Murat Aygen açıklamaları kafa karıştırdı Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılma kararını duyurmasıyla ve henüz ekrana gelmeyen gelişmeler hakkında spoiler vermesiyle dikkat çekti. Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna bu sezon katılmıştı. Oyuncu, dizinin afişinde de yer alıyordu. Aygen, dizinin ilerleyen bölümlerine dair ipuçları verdi. Dizide Lider karakterine hayat veren Murat Aygen, Kıvılcım'ın yeni komşusu olarak hikâyeye dahil olmuştu. Murat Aygen daha önce Medcezir, Bodrum Masalı, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor, Yasak Elma, Teşkilat ve Korkma Ben Yanındayım gibi yapımlarda rol aldı.

MURAT AYGEN'DEN BEKLENMEDİK VEDA AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti'nin bu sezon genişleyen oyuncu kadrosunda yer alan Murat Aygen'in ayrılık haberi gündeme geldi. Diziye katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncunun, tanıtım çalışmalarında ve afişte de yer alması, vedasını daha da konuşulur hâle getirdi.

SPOILER VERMESİ DE ŞAŞIRTTI

Ayrılık açıklamasıyla gündeme gelen Murat Aygen'in, dizinin ilerleyen bölümlerine ilişkin ipucu vermesi de dikkat çekti. Oyuncunun henüz ekrana gelmemiş gelişmeler hakkında konuşması, izleyicilerin hikâyenin nasıl ilerleyeceğine yönelik merakını artırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ AYRILIKLAR MI YAŞANACAK?

Kızılcık Şerbeti, değişen hikâyesi ve oyuncu kadrosundaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Murat Aygen'in vedasının dizideki dengeleri nasıl etkileyeceği ve hikâyede hangi gelişmelerin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

MURAT AYGEN KIZILCIK ŞERBETİ’NİN LİDER’İYDİ!

Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti dizisinde Lider karakterine hayat veriyordu. Kıvılcım'ın yeni komşusu olarak hikâyeye dahil olan Lider, gizemli kişiliği ve iş dünyasındaki konumuyla dikkat çekiyordu. Hilal'in ağabeyi olan karakter, Kıvılcım ile yakınlaşmasıyla da dizinin hikâyesinde önemli bir yer edinmişti.

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan oyuncularından biridir. 1971 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Aygen, daha sonra oyunculuğa yönelerek Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Tiyatro sahnesindeki deneyiminin ardından televizyon projelerinde de yer almaya başladı.

Oyunculuk kariyerinde Medcezir dizisindeki Faruk Beylice, Bodrum Masalı'ndaki Evren, İstanbullu Gelin'deki Avukat Can ve Mucize Doktor'daki Başhekim Tanju Korman karakterleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Yasak Elma dizisinde Doğan Yıldırım karakterine hayat veren Aygen, Teşkilat ve Korkma Ben Yanındayım gibi yapımlarda da rol aldı. Tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında çalışmalarını sürdüren oyuncu, 2010 yılında Nihan Aslı Elmas ile evlendi ve bu evlilikten Nil adında bir kızı oldu.