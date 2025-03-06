Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Kıvılcım'ın komşusu geliyor

Cuma akşamları reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, önümüzdeki sezonda da devam etme kararı aldı. Yeni karakterlerin katılacağı diziye, ilk olarak Beril geliyor.

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncular dahil olmaya başladı. Önümüzdeki sezonda da devam edecek diziye Evrim Alasya'nıın oynadığı Kıvılcım karakterinin komşusu Beril geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE BERİL GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Üç sezondur devam eden dizi, dördüncü sezonunda da cuma günleri ekranda olacak. Senaryoda değişikliklerin yaşanacağı dizide yeni karakterler de dahil olacak. Üç yıldır cuma akşamlarına heyecan katan diziye Beril karakteri katılıyor.

Beril karakteri için yapılan görüşmeler sonrası rolü Elif Melda Yılmaz'ın oynamasına karar verildi. Şarkıcı kimliğiyle de tanınan başarılı tiyatrocu, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) alt komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak. Elif Melda Yılmaz daha önce “Kurtlar Vadisi”, “Aşkın Tadı” ve “Yargı” dizisinde rol almıştı

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde yaklaşık 3 yıldır çalışan yönetmen Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç, Kızılcık Şerbeti'ni bıraktı. Dizinin yeni yönetmeni Aydın Bulut ise sete çıktı. Ünlü yönetmen yayınladığı veda mesajında "2022 yılından beri çektiğim Kızılcık Şerbeti'ne 91.bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime teşekkür ederim. Teşekkürler: We are allways a family (Biz daima bir aileyiz)" cümlelerine yer verdi.