Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ilk kez yeni rolü hakkında konuştu

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Pembe karakteriyle popüler olan Sibel Taşçıoğlu, eşi Murat Kolçak Köstendil'le Gazi Koşusu'nu izleyen isimlerden biri oldu. Yeni dizisi Çarpıntı hakkında konuşan Sibel Taşçıoğlu, 'Yine bir anneyi oynayacağım, genç bir kızın annesi" dedi.

Gazi Koşusu'na katılan Sibel Taşçıoğlu'nun şapkası ve Leydi Diana'nın kostümünden esinlenerek tasarlattığı kıyafetiyle dikkat çekti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Sibel Taşçıoğlu, yeni rolü hakkında ilk kez konuştu.

SİBEL TAŞÇIOĞLUI YENİ ROLÜ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

EşiMurat Kolçak Köstendil'le koşuyu izleyen Taşçıoğlu'nun kostümü takipçilerinden tam not alırken, ünlü isim Nurgül Yeşilçay ile de koyu bir sohbete daldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Sibel Taşçıoğlu, yeni rolü hakkında ilk kez konuştu.

Muhabirin Deniz Çakır'la başrolünü paylaşacağı Çarpıntı'da oynayacağı rolü sorması üzerine Sibel Taşçıoğlu, "Yine bir anneyi oynayacağım, genç bir kızın annesi. Bir güç kadın hikayesi aslında. Bir kalp nakli hikayesi var. Çok detay vermeyeyim.' dedi.