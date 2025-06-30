Barış Alper Yılmaz çapkınlık turunda

Galatasaray'da forma giyen 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntülendi. Gece geç saatlere kadar bir mekanda eğlenen Barış Alper Yılmaz, sarışın bir kadın ile mekandan ayrı ayrı çıktı.

Inter'in Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediğini yazarken, Galatasaray tarafındaysa Hakan Çalhanoğlu transferi için adeta tüm engeller ortadan kalktı. Barış Alper Yılmaz'ın transfer haberleri gündemdeyken, gece eğlencesinde ise muhabirlerden kaçamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GECELERDE

Akşam saatlerinde menajeriyle bir mekâna gelen Barış Alper Yılmaz'a ilerleyen saatlerde bir kadın eşlik etti. Yılmaz ile sarışın kadın ile mekândan ayrı ayrı çıktı. Muhabirlerden kaçmak isteyen Barış Alper Yılmaz, bu hamlesinde başarılı olamadı.

Barış Alper Yılmaz 25 milyon TL değerindeki lüks otomobiliyle mekândan uzaklaştı. Sarışın kadın ise bir süre mekânda bekledi. Daha sonra Bebek'te bir süre yürüdükten sonra kendi otomobiliyle oradan ayrıldı.