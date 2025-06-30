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 | Dilek Ulusan

Barış Alper Yılmaz çapkınlık turunda

Galatasaray'da forma giyen 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntülendi. Gece geç saatlere kadar bir mekanda eğlenen Barış Alper Yılmaz, sarışın bir kadın ile mekandan ayrı ayrı çıktı.

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Barış Alper Yılmaz çapkınlık turunda
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 10:20

Inter'in Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediğini yazarken, Galatasaray tarafındaysa Hakan Çalhanoğlu transferi için adeta tüm engeller ortadan kalktı. Barış Alper Yılmaz'ın transfer haberleri gündemdeyken, gece eğlencesinde ise muhabirlerden kaçamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GECELERDE

Akşam saatlerinde menajeriyle bir mekâna gelen Barış Alper Yılmaz'a ilerleyen saatlerde bir kadın eşlik etti. Yılmaz ile sarışın kadın ile mekândan ayrı ayrı çıktı. Muhabirlerden kaçmak isteyen Barış Alper Yılmaz, bu hamlesinde başarılı olamadı.

Barış Alper Yılmaz çapkınlık turunda

Barış Alper Yılmaz 25 milyon TL değerindeki lüks otomobiliyle mekândan uzaklaştı. Sarışın kadın ise bir süre mekânda bekledi. Daha sonra Bebek'te bir süre yürüdükten sonra kendi otomobiliyle oradan ayrıldı.

Barış Alper Yılmaz çapkınlık turunda

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ KAÇ YAŞINDA?
23 Mayıs 2000 Rizeli olan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Türk millî futbolcudur. Futbola Rize İl Özel İdarespor altyapısında başlayan Yılmaz, 2017'de Ankara Demirspor'a transfer oldu.
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#bebek
#barış alper yılmaz
#hakan çalhanoğlu
#Gece Eğlenceleri
#Magazin
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