Kral Kaybederse dizisine Müjde Uzman geliyor

Başrolünde Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse dizisine Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteriyle yer alan Müjde Uzman dahil oluyor. Böylece Halit Ergenç ile Müjde Uzman Muhteşem Yüzyıl'ın ardından ikinci kez aynı projede yer alacak.

Salı akşamları yayınlanan Kral Kaybederse dizisine yeni bir karakter geliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteriyle yer alan Müjde Uzman dizinin kadrosuna katıldı. Müjde Uzman Kral Kaybederse dizisine Cansu rolüyle geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ALEV'İ KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kral Kaybederse” dizisi yeni bir gelişme olmazsa yeni sezonda da devam edecek projelerin başında geliyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya‘'nın başrolünde yer aldığı dizide, ekibine son olarak çok konuşulacak bir oyuncu katıldı. Yağmur ve Durul Taylan ile Cem Toluay’ın yönettiği dizinin ekibine başarılı oyuncu Müjde Uzman dahil oldu.

MÜJDE UZMAN CANSU OLDU

Kızılcık Şerbeti'nde Alev rolüyle yer aldığı yapımdan ayrıldıktan sonra birçok teklif alan oyuncu, Kral Kaybederse’de “Cansu” rolüyle sevenlerinni karşısına çıkacak. Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk‘in kaleme aldığı dizide Cansu karakterinin Kenan (Halit Ergenç) için geleceği öğrenildi.