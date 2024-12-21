Tgrt Haber
Haberler>Medya>KRT TV'ye saldırı! Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı

KRT TV'ye saldırı! Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 22:43 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 22:46
KRT TV&#039;ye saldırı! Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer'de bulunan KRT TV binasına elinde el bombası olduğunu iddia eden bir şahıs zorla girdi. Şahıs polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alınırken gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KRT TV’nin Maslak'ta bulunan merkez binasına, üzerinde patlayıcı bulunduğunu iddia eden bir kişi zorla girdi. 

Güvenlik önlemlerini aşarak kartlı geçiş sistemini devre dışı bırakan şahıs, yönetim katına kadar ilerledi.

KRT TV'ye saldırı! Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı - 1. Resim

SALDIRGAN GÖZLATINA ALINDI!

Emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...