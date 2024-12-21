KRT TV'ye saldırı! Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı

21 Aralık 2024 22:43 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 22:46

İstanbul Sarıyer'de bulunan KRT TV binasına elinde el bombası olduğunu iddia eden bir şahıs zorla girdi. Şahıs polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alınırken gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KRT TV’nin Maslak'ta bulunan merkez binasına, üzerinde patlayıcı bulunduğunu iddia eden bir kişi zorla girdi. Güvenlik önlemlerini aşarak kartlı geçiş sistemini devre dışı bırakan şahıs, yönetim katına kadar ilerledi. SALDIRGAN GÖZLATINA ALINDI! Emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Almanya'daki Noel pazarı saldırısının perde arkası! Saldırganın karanlık yüzü deşifre edildi PKK'dan hain saldırı! Fabrikaya bombalı tuzak