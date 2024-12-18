Küçükken Kıvanç Tatlıtuğ'a hayrandı! Eşinin benzerliği 'pes' dedirtti

18 Aralık 2024 13:45 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:45

Zaman zaman sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeyen kişiler gündem oluyor. Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç kadın küçükken Kıvanç Tatlıtuğ'a hayran olduğunu ve eşinin ünlü oyuncuya ne kadar benzediğini gösterdiği bir video yayınladı.

Son olarak eşi Başak Dizer ve oğlu ile birlikte Londra'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, her paylaşımıyla yine gündem olmayı başarıyor. Sosyal medyada 4,6 milyon takipçiye sahip Kıvanç Tatlıtuğ hayranı bir kadın, yıllar sonra hayranı olduğu oyuncuya çok benzeyen biriyle evlendi.

KIVANÇ TATLITUĞ'A BENZEYEN ADAM SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada paylaşılan video binlerce yorum aldı. Küçükken Kıvanç Tatlıtuğ hayranı olduğunu belirten kadın, yıllar sonra evlendiği kişinin Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliğine değindi. Yıllar sonra hayranı olduğu Kıvanç Tatlıtuğ'a bire bir benzeyen biriyle evlenen kadın, eşi paylaşmasıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Adam Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha yakışıklı bence", "Şöyle manifest yapacaksın", "Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha Kıvanç Tatlıtuğ" gibi yorumlar yapıldı.