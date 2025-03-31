Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncusu Olgun Toker başka birine dönüştü

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Karategin rolüyle yer alan Olgun Toker, yeni görüntüsüyle çok konuşuldu. 90 kiloya kadar çıktığını belirten oyuncu Olgun Teker, nasıl zayıfladığını anlattı.

Hayat Şarkısı, Bir Aile Hikayesi, Son Yaz ve Güzel Günler gibi dizilerde rol alan Olgun Toker, verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Konuk olduğu programda zayıflama yöntemlerinden bahseden Olgun Toker, yeni rolünde de bilgiler verdi.

OLGUN TOKER BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Mezarlık dizisinde Serdar rolüyle polis karakterini oynayacak oyuncu Olgun Toker, 90 kilolara kadar çıktığını belirterek zayıflama yöntemlerinden bahsetti. fit görüntüsüyle çok konuşulan oyuncu, sosyal medyadan da fit haliyle fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Birsen Altuntaş'ın kanalına konuk olan Olgun Toker, Adanalı olduğunu ve yemek kültürüne önem verdiğini belirtirken, son görüntüsüyle dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu “Bu fizik için çok emek harcadım. Herkes bu işin bir hilesini arıyor. Yürümek bana iyi geldi. Tempoyu artırıp koşmaya başladım. Güzel Günler dizisinde inanılmaz kilo almıştım. 90’ları geçmiştim. Mezarlık dizisi başlayınca polis memurunu oynayacağım için spor, sağlıklı beslenme ve düzenli uykuyla başka birine dönüştüm” dedi.