Kurtlar Vadisi hayranlarına müjde! Pala karakteri bombayı patlattı

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağı takipçileri tarafından merak ediliyor.

KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Pala'yı oynayan Yüksel Arıcı katıldığı bir programda müjdeyi patlattı. Dizinin hayranları, dizinin ne zaman başlayacağını merak ederken, beklenilen cevap, Yüksel Arıcı'dan geldi.

Yüksel Arıcı; ''Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın başka bir hikayesi olsun. Ama böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz.'' ifadelerini kullandı.