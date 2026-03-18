Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Kuruluş Orhan’da şok ayrılık! Malhun Hatun diziye veda ediyor

Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Mahsasinem Merabet ve Alina Boz’un yer aldığı Kuruluş Orhan dizisinde izleyiciyi sarsacak gelişmeler yaşanıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin sevilen karakterlerinden Malhun Hatun’un hikâyesi sona eriyor. Ayrılık haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dizideki dengeleri tamamen değiştirecek olaylar zinciri de peş peşe geliyor. İzleyiciler ise Malhun Hatun’un vedasının nasıl gerçekleşeceğini merakla bekliyor. Peki, Kuruluş Orhan’da Malhun Hatun ne zaman ölecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 19:47

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle heyecanı zirveye taşımaya hazırlanıyor. Dizide Dursun’un Andreas’ın planını öğrenerek Orhan Bey’e haber vermesiyle başlayan gelişmeler, büyük bir savaşın fitilini ateşleyecek. Andreas ve Demirhan’ın Orhan Bey’e karşı harekete geçmesi beklenirken, kurulan pusunun tersine dönmesiyle dengeler değişecek. Orhan Bey’in Avcı ile karşı karşıya gelerek onu öldüreceği sahneler dikkat çekerken, asıl büyük sürpriz Malhun Hatun’un diziye veda etmesi olacak. Peki, Kuruluş Orhan’da Malhun Hatun ne zaman ölecek?

KURULUŞ ORHAN’DA MALHUN HATUN NE ZAMAN ÖLECEK?

Orhan Bey’in babasının ölümü ardından ilerleyen yeni bölümlerde annesi Malhun Hatun’da diziye veda edece. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin sevilen karakterlerinden Malhun Hatun’un ilerleyen bölümlerde hikâyeye veda edeceği iddia ediliyor. Karakterin tam olarak hangi bölümde diziye veda edeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Senaryoya yakın kaynaklardan gelen iddialar, Malhun Hatun’un dramatik bir sahneyle diziden ayrılacağını öne sürüyor. Ayrılığın, Orhan Bey’in hikâyesinde önemli bir kırılma noktası oluşturacağı ve dizinin gidişatını kökten değiştireceği konuşuluyor.

KURULUŞ ORHAN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uğradığı saldırının ardından ölümle yüz yüze gelen Flavius’un son anları sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Son nefesinde iman eden Flavius için yolun sonu mu gelmiştir? Bir karanfille başlayan bu imkânsız sevda, şimdi ölümle mi sınanacaktır? Orhan Bey, Flavius ve Fatma arasında yaşananları öğrenir. Büyük bir acının gölgesinde kalan bu gerçek, Orhan ve Fatma arasında derin bir kırılmaya yol açar. Bu yüzleşme, iki kardeşin arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?

İmparator’dan gelen mektup Asporça’yı büyük bir çıkmazın içine sürükler. Orhan’la evlenmesi gerektiğini öğrenen Asporça ne yapacaktır? Orhan Bey bu evlilik meselesine nasıl yaklaşacaktır? Bu karar, düşmanlıkla örülü dengeleri değiştirecek midir? İmparator’un mektubu Nilüfer Hatun’un eline geçer. Okudukları karşısında derinden sarsılan Nilüfer, Asporça’nın Sultan Orhan’a aşık olduğuna inanır. Bu gelişme Nilüfer’i nasıl bir stratejiye sürükleyecektir? Orhan, Nilüfer ve Asporça arasında örülen kader ağı sarayda nasıl bir fırtına koparacaktır?

Sultan Orhan, Şahinşah’a son bir uyarı yapmak üzere Alaeddin’i elçi olarak gönderir. Ancak Şahinşah geri adım atmaz ve kahpece saldırır. Alplarını kaybeden Alaeddin ölümle burun buruna gelir. Alaeddin şehit mi olacaktır?

Flavius ve Alaeddin’in acısıyla sarsılan Sultan Orhan, intikam yemini eder. Gözünü Karacahisar’a diken Orhan Gazi, kaleyi bir gecede almak için harekete geçer. Sultan Orhan, Karacahisar’da yeniden sancağını dalgalandırabilecek midir?

KURULUŞ ORHAN 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan 18. Bölümüyle izleyenlere Şahinşah’ın ihanetinin perde arkasını gösterecek. Fatma ve Flavius arasındaki aşk kayı obasında sorunlara neden olacak. Karacahisar ile olan savaşında Orhan Bey’in atacağı adımlar yeni düşmanların ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Kuruluş Orhan 19. Bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniliyor. Dizinin son bölümünün bitmesinin ardından ATV kanalında ve Kuruluş Orhan’ın resmi instagram, YouTube, X platformunda yayınlanacak.

ETİKETLER
#diziler
#Dizi Haberleri
#Orhan Bey
#Kuruluş Orhan
#Malhun Hatun
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.