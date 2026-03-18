Kuruluş Orhan’da şok ayrılık! Malhun Hatun diziye veda ediyor

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle heyecanı zirveye taşımaya hazırlanıyor. Dizide Dursun’un Andreas’ın planını öğrenerek Orhan Bey’e haber vermesiyle başlayan gelişmeler, büyük bir savaşın fitilini ateşleyecek. Andreas ve Demirhan’ın Orhan Bey’e karşı harekete geçmesi beklenirken, kurulan pusunun tersine dönmesiyle dengeler değişecek. Orhan Bey’in Avcı ile karşı karşıya gelerek onu öldüreceği sahneler dikkat çekerken, asıl büyük sürpriz Malhun Hatun’un diziye veda etmesi olacak. Peki, Kuruluş Orhan’da Malhun Hatun ne zaman ölecek?

Orhan Bey’in babasının ölümü ardından ilerleyen yeni bölümlerde annesi Malhun Hatun’da diziye veda edece. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin sevilen karakterlerinden Malhun Hatun’un ilerleyen bölümlerde hikâyeye veda edeceği iddia ediliyor. Karakterin tam olarak hangi bölümde diziye veda edeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Senaryoya yakın kaynaklardan gelen iddialar, Malhun Hatun’un dramatik bir sahneyle diziden ayrılacağını öne sürüyor. Ayrılığın, Orhan Bey’in hikâyesinde önemli bir kırılma noktası oluşturacağı ve dizinin gidişatını kökten değiştireceği konuşuluyor.

KURULUŞ ORHAN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uğradığı saldırının ardından ölümle yüz yüze gelen Flavius’un son anları sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Son nefesinde iman eden Flavius için yolun sonu mu gelmiştir? Bir karanfille başlayan bu imkânsız sevda, şimdi ölümle mi sınanacaktır? Orhan Bey, Flavius ve Fatma arasında yaşananları öğrenir. Büyük bir acının gölgesinde kalan bu gerçek, Orhan ve Fatma arasında derin bir kırılmaya yol açar. Bu yüzleşme, iki kardeşin arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?

İmparator’dan gelen mektup Asporça’yı büyük bir çıkmazın içine sürükler. Orhan’la evlenmesi gerektiğini öğrenen Asporça ne yapacaktır? Orhan Bey bu evlilik meselesine nasıl yaklaşacaktır? Bu karar, düşmanlıkla örülü dengeleri değiştirecek midir? İmparator’un mektubu Nilüfer Hatun’un eline geçer. Okudukları karşısında derinden sarsılan Nilüfer, Asporça’nın Sultan Orhan’a aşık olduğuna inanır. Bu gelişme Nilüfer’i nasıl bir stratejiye sürükleyecektir? Orhan, Nilüfer ve Asporça arasında örülen kader ağı sarayda nasıl bir fırtına koparacaktır?

Sultan Orhan, Şahinşah’a son bir uyarı yapmak üzere Alaeddin’i elçi olarak gönderir. Ancak Şahinşah geri adım atmaz ve kahpece saldırır. Alplarını kaybeden Alaeddin ölümle burun buruna gelir. Alaeddin şehit mi olacaktır?

Flavius ve Alaeddin’in acısıyla sarsılan Sultan Orhan, intikam yemini eder. Gözünü Karacahisar’a diken Orhan Gazi, kaleyi bir gecede almak için harekete geçer. Sultan Orhan, Karacahisar’da yeniden sancağını dalgalandırabilecek midir?

KURULUŞ ORHAN 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan 18. Bölümüyle izleyenlere Şahinşah’ın ihanetinin perde arkasını gösterecek. Fatma ve Flavius arasındaki aşk kayı obasında sorunlara neden olacak. Karacahisar ile olan savaşında Orhan Bey’in atacağı adımlar yeni düşmanların ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Kuruluş Orhan 19. Bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniliyor. Dizinin son bölümünün bitmesinin ardından ATV kanalında ve Kuruluş Orhan’ın resmi instagram, YouTube, X platformunda yayınlanacak.