Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Kuruluş Orhan'dan flaş karar! Kuruluş Orhan final mi yapıyor?

ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan hakkında ortaya atılan iddialar izleyicileri endişelendirdi. Dizinin akıbetine dair kulislerde dolaşan “Kuruluş Orhan final mi ” söylentileri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çeken yapımın ekran yolculuğuna devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, izleyiciler dizinin geleceğine dair gelecek açıklamalara odaklandı. Bozdağ Film şirketinden beklenen açıklama geldi. Peki, Kuruluş Orhan final mi yapıyor?

Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili ortaya atılan son iddialar, final tartışmalarını beraberinde getirdi. ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin, yeni sezona devam edip etmeyeceği merak ediliyor. “Kuruluş Orhan final mi yapacak?” sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, Kuruluş Orhan final mi yapıyor?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin final yapacağına dair iddialar ortaya atıldı.
Bozdağ Film imzalı diziyle ilgili, yeni sezona devam edip etmeyeceği merak konusuydu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım için final kararı alındığı öne sürüldü.
Kuruluş Osman'ın 26. bölümüyle ekranlara veda edeceği konuşuluyor.
Bu durumun izleyici kitlesi arasında şaşkınlık yarattığı belirtildi.
Bozdağ Film'in ATV için Taylan Biraderler'in yöneteceği 'Aşk ve Taht' adlı yeni bir dizi hazırladığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili merak edilen karar netleşmeye başladı. Bozdağ Film imzası taşıyan ve yayın hayatına iddialı bir giriş yapan dönem dizisinin geleceği uzun süredir gündemdeydi. Özellikle ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, kulislerden gelen son bilgiler dizinin akıbetine ışık tuttu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu, Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı yapım için final kararı alındığı öne sürüldü. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, yeni bir değişiklik olmazsa Kuruluş Orhan 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu gelişme, dizinin sadık izleyici kitlesi arasında büyük şaşkınlık oluştururken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yayınlandığı süre boyunca dönem atmosferi, güçlü prodüksiyonu ve hikâyesiyle dikkat çeken dizi, özellikle tarih temalı yapımlara ilgi duyan izleyicilerden olumlu geri dönüşler almıştı. Reyting dengeleri ve kanal stratejileri doğrultusunda alınan bu kararın, dizinin ekran yolculuğunu kısa sürede noktalayacağı konuşuluyor.

Dizinin final bölümünde nasıl bir hikâye ile veda edeceği ise şimdiden merak konusu. İzleyiciler, sevilen karakterlerin akıbetini ve final sahnesinde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor.

BOZDAĞ FİLM YENİ PROJE İLE GELİYOR

Bozdağ Film’in yeni sezona yönelik planları da netleşmeye başladı. Yapım şirketinin ATV için yeni bir proje hazırlığında olduğu ve Taylan Biraderler’in yönetmenliğini üstleneceği “Aşk ve Taht” adlı diziyi ekrana taşımaya hazırlandığı öğrenildi. Bu gelişme, kanalın yeni sezonda farklı bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacağını gösteriyor.

