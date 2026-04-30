Kuruluş Orhan'dan flaş karar! Kuruluş Orhan final mi yapıyor?

Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili ortaya atılan son iddialar, final tartışmalarını beraberinde getirdi. ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin, yeni sezona devam edip etmeyeceği merak ediliyor. “Kuruluş Orhan final mi yapacak?” sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, Kuruluş Orhan final mi yapıyor?

Özetle

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili merak edilen karar netleşmeye başladı. Bozdağ Film imzası taşıyan ve yayın hayatına iddialı bir giriş yapan dönem dizisinin geleceği uzun süredir gündemdeydi. Özellikle ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, kulislerden gelen son bilgiler dizinin akıbetine ışık tuttu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu, Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı yapım için final kararı alındığı öne sürüldü. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, yeni bir değişiklik olmazsa Kuruluş Orhan 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu gelişme, dizinin sadık izleyici kitlesi arasında büyük şaşkınlık oluştururken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yayınlandığı süre boyunca dönem atmosferi, güçlü prodüksiyonu ve hikâyesiyle dikkat çeken dizi, özellikle tarih temalı yapımlara ilgi duyan izleyicilerden olumlu geri dönüşler almıştı. Reyting dengeleri ve kanal stratejileri doğrultusunda alınan bu kararın, dizinin ekran yolculuğunu kısa sürede noktalayacağı konuşuluyor.

Dizinin final bölümünde nasıl bir hikâye ile veda edeceği ise şimdiden merak konusu. İzleyiciler, sevilen karakterlerin akıbetini ve final sahnesinde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor.

BOZDAĞ FİLM YENİ PROJE İLE GELİYOR

Bozdağ Film’in yeni sezona yönelik planları da netleşmeye başladı. Yapım şirketinin ATV için yeni bir proje hazırlığında olduğu ve Taylan Biraderler’in yönetmenliğini üstleneceği “Aşk ve Taht” adlı diziyi ekrana taşımaya hazırlandığı öğrenildi. Bu gelişme, kanalın yeni sezonda farklı bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacağını gösteriyor.