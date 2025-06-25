Leyla dizisi için final kararı çıktı! Veda edeceği tarih netleşti

Cemre Baysel, Gonca Vuslateri gibi isimleri buluşturan “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisinde başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın ayrılmasıyla senaryoda ve oyuncu kadrosunda da değişime gidildi. Yeni oyuncuların katıldığı dizi, istenilen başarıya ulaşamadı ve final kararı aldı.

LEYLA DİZİSİ FİNAL KARARI ALDI

Birse Altuntaş'ın haberine göre; “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisi geçen haftalarda gün değiştirmiş ve çarşamba günleri yayınlanan dizi, pazara alınmıştı. Hilal Saral’ın yönettiği dizi gün değişikliğiyle kalmamış hikâyesi usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle değişmişti.

Ancak pazar günleri aldığı reyting performansı beklentiyi karşılamayan “Leyla” dizisi için karar çıktı. 1 yıllık zaman atlamasının ardından yeni olayların yaşandığı dizi 40. Bölümüyle ekrana veda edecek.