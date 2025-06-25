Bobby Sherman hayatını kaybetti! Little Woman ve Julie Do Ya Love Me şarkılarıyla idol olmuştu

Little Woman ve Julie, Do Ya Love Me" gibi şarkılarla tanınan Bobby Sherman, 81 yaşında hayatını kaybetti. Şöhretin ardından sağlık teknisyeni olarak kamu hizmetinde görev alan Sherman'ın servetinin yaklaşık 8 milyon dolar (256 milyon TL) olduğu belirtildi.

1960'lı ve 70'li yıllarda "Little Woman" ve "Julie, Do Ya Love Me" gibi hit parçalarla idol haline gelen Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Bobby Sherman, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının bu yılın başında dördüncü evre kanser olduğunu duyurduğu biliniyordu.

BİR DÖNEMİN İDOLÜ HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi Bobby Sherman'ın eşi Brigitte Poublon duyurdu. Aile dostu olan ünlü oyuncu John Stamos ise Poublon'un mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı ve "Bobby, bu dünyadan elim elimdeyken ayrıldı — tıpkı hayatımızı sevgi, cesaret ve zarafetle ayakta tuttuğu gibi." dedi.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Bobby Sherman yaklaşık 8 milyon dolarlık (256 milyon TL) servetiyle yalnızca kariyerini değil, başkalarının hayatını da finanse etti. 81 yaşında hayatını kaybeden Sherman, sadece müzik listelerinde değil; acil servislerde, polis akademilerinde ve Gana'daki sınıflarda bir şefkat, özveri ve kalıcı etki sembolü olarak anılıyor.