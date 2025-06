Bobby Sherman hayatını kaybetti! Little Woman ve Julie Do Ya Love Me şarkılarıyla idol olmuştu

Little Woman ve Julie, Do Ya Love Me" gibi şarkılarla tanınan Bobby Sherman, 81 yaşında hayatını kaybetti. Şöhretin ardından sağlık teknisyeni olarak kamu hizmetinde görev alan Sherman'ın servetinin yaklaşık 8 milyon dolar (256 milyon TL) olduğu belirtildi.