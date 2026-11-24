Cemre Baysel, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz’ın rol aldığı Leyla dizisi, 54. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Telenovela’ seçildi. Türk televizyonlarına adeta damga vuran Leyla: Hayat…Aşk…Adalet büyük başarısının ardından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de dizinin konusu tekrardan gündeme gelirken ne zaman bittiği yakından takip edildi. Peki, Leyla dizisi konusu nedir? Leyla dizisi ne zaman bitti? Leyla dizisi nerede yayınlandı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

LEYLA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Brezilya’nın dünyaca ünlü ‘Avenida Brasil’ dizisinden uyarlanan Leyla, ekranlara damga vurdu. 54. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Telenovela’ kategorisine seçilen Leyla dizisi, başarısının ardından tekrardan merak konusu oldu. Leyla: Hayat…Aşk…Adalet dizisi, konusuyla araştırılmaya başlandı.

Çocuk yaşta annesini kaybeden Leyla’nın hayatı babasının tekrardan evlenmesiyle adeta karanlığa gömülür. Babasını da kaybeden küçük kız üvey annesi tarafından istenmediğinden çöplüğe bırakılır. Çöplüğe bırakılan Leyla’nın çocukluğu ağır koşullarda geçer.

Yıllar sonra o çöplükten çıkan Leyla, kimliğini gizleyerek Nur’un hayatına girer. Tabi Nur’da bu sürede futbolcu olmaya çalışan Tufan’la karşılaşmasıyla zamanla hayatı beklediğinden daha iyi bir konuma gelir. Leyla’nın da amacı, kendisine yaşatılanların hesabını sormak için Nur’un yanında yer alır.

Ancak geçmişinden gelen Civan ile yollarının kesişeceğinden habersiz bir oyunun içine girerken planlarını da değiştirir. Öyle ki intikam almak isteyen genç kadın, çocukluk aşkıyla tekrardan karşılaşmasının ardından kendini bir anda aile sırları ve hesaplaşmalarının içinde bulur.

LEYLA DİZİSİ NE ZAMAN BİTTİ?

Aşk, ihanet, intikam ve adalet temalarının işlendiği dizinin merkezinde Leyla ile üvey annesi Nur arasındaki mücadele ele alınırken Leyla dizisi, 11 Eylül 2024 yılında yayınlanmaya başladı. Tek yapım olarak ekranlara geldiği bilinen Leyla dizisi 22 Haziran 2025 yılında 37. bölümüyle ekranlara veda etti.

Civan’ın hastalığı, Nur’un yıllar sonra karşısına çıkan ablası Handan ve Köroğlu ailesinin sırları merkezde yer alırken Nur’un oğlunu kurtarmak için tehlikeli teklifi kabul etmesiyle de aileler içindeki hesaplaşmalarla final yaptı. Ay Yapım imzası taşıyan Leyla dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral yer aldı.

LEYLA DİZİSİ NEREDE YAYINLANDI?

Leyla dizisi NOW TV ekranlarında yayınlandı. Toplam 1 sezon süren yapımda izleyici karşısına 37 bölüm çıktı. Dram yüklü Leyla dizisi, intikam, aşk ve adalet gibi temaları da ele aldı. Yayınlandığı dönemde yaşanan reytinglerdeki düşüş, hikâyede yapılan değişiklikler ve oyuncu kadrosundaki ayrılıklar derken izleyici tarafından çok da izlenmediği iddia edildi.

Dizi son haftalarında yayın gününü değiştirilmesi ve hikayeye yeni karakterlerin dahil edilmesine rağmen dizi 37. bölümle ekranlara veda etti. Ancak yapım şirketi, final kararlarını içerene bir resmi bir açıklama yapmadı.