Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin yayın günü değişti

Cemre Baysel'in başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde Alperen Duymaz ayrılık kararı aldı. Yeni oyuncuların da dahil olduğu dizinin yayın günü de değişti.

Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…’te yeni bir dönem başlamıştı. Usta aktör Selçuk Yöntem’in dahil olduğu dizinin çarşamba olan yayın gününün değişeceği konuluyordu. Kulislerden sızan son bilgi dizinin 15 Haziran’dan itibaren Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin yayın tarihi değişti.

LEYLA DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1 yıllık zaman atlamasının yaşandığı dizinin performansına bakılacak ve reytingler iyi çıkarsa ekran macerası devam edecek… Eğer reytingler beklentiyi karşılamazsa ise proje ay sonunda proje veda edebilir. Projeye Selçuk Yöntem’in yanı sıra Tuğrul Tülek, Aslı Orcan, Berk Bakioğlu, Gülper Özdemir, Burcu Cavrar, Emre Taşkıran katılmıştı. Kulislerden sızan son bilgi dizinin 15 Haziran’dan itibaren Pazar yayınlanacağı yönünde…

ALPEREN DUYMAZ DİZİDEN AYRILDI

“Civan” rolüyle dizide yer alan başrol oyuncusu Alperen Duymaz önümüzdeki bölümde veda edecek. Ancak dizideki ayrılıkların devam edeceği ve sadece Cemre Baysel (Leyla), Gonca Vuslateri (Nur) ve Yiğit Kirazcı’nın (Mali) ise projeye devam edeceği öğrenildi. Haziran sonuna kadar ekranda olması planlanan dizide bir yıllık zaman atlaması yaşanacak ve yeni oyuncular ve sürpriz gelişmeler yaşanacak.