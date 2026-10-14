Masterchef 1 ve 2. eleme adayı kim oldu 13 Ekim? Masterchef potaya kim gitti?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de bugün dokunulmazlık oyununda kazanan belli oldu. Kırmızı takımın dokunulmaz olmasının ardından mavi takımda 1 ve 2. eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, KAZANDI?

13 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı Şadi kazandı. Şadi ise eleme potasına ilk olarak Şiringül'ü yolladı. O anlar ise gerginlik ekranlara yansıdı.

MASTERCHEF 1 VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU 13 EKİM?

Edirne Tava Ciğeri, Kayseri Yağ Mantısı, Calamari Fritti, Tempura Sebze ve Karides, Dana Eti Katsu, Fried Sardines, Tod Mun Goong, Karipap ve Jalebi yapan takımlar arasında kırmızı takım bu akşamın dokunulmazlığını kazandı. Bireysel dokunulmazlık sonucunda ise Şadi kazanan oldu. Şadi ise Şiringül'ün adını verdi. Oylama sonrası ise ikinci isim Hasan Alp oldu.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ BU AKŞAM?

Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım üst katta mücadeleyi izlerken mavi takımda bireysel dokunulmazlık yarışı yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı Şadi alırken, eleme potası için Şiringül'ün adını verdi. Böylece Şiringül eleme potasına giden ilk isim oldu. ikinci isim ise Hasan Alp oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Ekranların sevilen yarışmasında bugün kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Şadi'nin bireysel dokunulmazlığı alması üzerine ilk eleme adayı Şiringül oldu. Mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda ise ikinci eleme adayı Hasan Alp oldu.