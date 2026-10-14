Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 00:23

Masterchef 1 ve 2. eleme adayı kim oldu 13 Ekim? Masterchef potaya kim gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Ekran başında heyecanlı bekleyiş devam ederken seyirciler Masterchef 1 ve 2. eleme adayı kim oldu 13 Ekim araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Masterchef 1 ve 2. eleme adayı kim oldu 13 Ekim? Masterchef potaya kim gitti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 00:23

Ekranların sevilen yarışması 'de bugün dokunulmazlık oyununda kazanan belli oldu. Kırmızı takımın dokunulmaz olmasının ardından mavi takımda 1 ve 2. eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, KAZANDI?

13 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı kazandı. Şadi ise eleme potasına ilk olarak Şiringül'ü yolladı. O anlar ise gerginlik ekranlara yansıdı.

Masterchef 1 ve 2. eleme adayı kim oldu 13 Ekim? Masterchef potaya kim gitti?

MASTERCHEF 1 VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU 13 EKİM?

Edirne Tava Ciğeri, Kayseri Yağ Mantısı, Calamari Fritti, Tempura Sebze ve Karides, Dana Eti Katsu, Fried Sardines, Tod Mun Goong, Karipap ve Jalebi yapan takımlar arasında bu akşamın dokunulmazlığını kazandı. Bireysel dokunulmazlık sonucunda ise Şadi kazanan oldu. Şadi ise Şiringül'ün adını verdi. Oylama sonrası ise ikinci isim oldu.

Masterchef 1 ve 2. eleme adayı kim oldu 13 Ekim? Masterchef potaya kim gitti?

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ BU AKŞAM?

Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım üst katta mücadeleyi izlerken mavi takımda bireysel dokunulmazlık yarışı yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı Şadi alırken, eleme potası için Şiringül'ün adını verdi. Böylece Şiringül eleme potasına giden ilk isim oldu. ikinci isim ise Hasan Alp oldu.

Masterchef 1 ve 2. eleme adayı kim oldu 13 Ekim? Masterchef potaya kim gitti?

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Ekranların sevilen yarışmasında bugün kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Şadi'nin bireysel dokunulmazlığı alması üzerine ilk eleme adayı Şiringül oldu. Mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda ise ikinci eleme adayı Hasan Alp oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Ekim Salı? Kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık yarışı
ETİKETLER
#masterchef türkiye
#kırmızı takım
#hasan alp
#Şiringül
#Şadi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.