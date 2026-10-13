Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Ekim Salı? Kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık yarışı

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İstanbul
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam iki takım da dokunulmazlığı almak için elinden geleni yaptı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu ise bir takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.
Bu akşam ekranlara gelen bölümde iki takım da mücadele ederken kazanan takımı şefler duyurdu. Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Böylece mavi takım arasındaki eleme potası için yeniden yarış yapılacak.
Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. 13 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen bölümde kazanan takım kırmızı olurken, mavi takımda eleme yarışı yapılacak.
Edirne Tava Ciğeri, Kayseri Mantısı, Calamari Fritti, Tempura Sebze ve Karides, Dana Eti Katsu, Fried Sardines gibi yemekleri yapan iki takımda kıyasıya mücadele verildi. 13 Ekim Salı akşamının kazanan takımı ise kırmızı takım oldu. Böylece mavi takım eleme yarışı için mücadele edecek.