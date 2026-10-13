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Medya
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 23:12

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Ekim Salı? Kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık yarışı

Masterchef'te bugün takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. 13 Ekim Salı akşamı Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı belli oldu. Takımlar kıyasıya mücadele verirken, bu akşamın dokunulmazlık oyununu kazanan takım duyuruldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Ekim Salı? Kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık yarışı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 23:12

ekranlarında yayınlanan 'de bu akşam iki takım da dokunulmazlığı almak için elinden geleni yaptı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu ise bir takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 EKİM SALI?

Bu akşam ekranlara gelen bölümde iki takım da mücadele ederken kazanan takımı şefler duyurdu. Dokunulmazlık oyununu kazanan oldu. Böylece arasındaki eleme potası için yeniden yarış yapılacak.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Ekim Salı? Kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık yarışı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK ALAN TAKIM HANGİSİ?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. 13 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen bölümde kazanan takım kırmızı olurken, mavi takımda eleme yarışı yapılacak.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Ekim Salı? Kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık yarışı

MASTERCHEF BUGÜN KİM KAZANDI 13 EKİM?

Edirne Tava Ciğeri, Kayseri Mantısı, Calamari Fritti, Tempura Sebze ve Karides, Dana Eti Katsu, Fried Sardines gibi yemekleri yapan iki takımda kıyasıya mücadele verildi. 13 Ekim Salı akşamının kazanan takımı ise kırmızı takım oldu. Böylece mavi takım eleme yarışı için mücadele edecek.

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#masterchef türkiye
#mavi takım
#kırmızı takım
#TV8
#Dokunulmazlık Oyunu
#Medya
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