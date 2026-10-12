MasterChef Şükran neden yok? MasterChef Şükran’a ne oldu?

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MasterChef Türkiye’de yeni bölüm heyecanı yaşanırken Şükran’ın kaptanlık oyunu öncesinde yarışmacılar arasında bulunmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Ekran başındaki izleyiciler, Şükran’ın neden yarışmada olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. “MasterChef Şükran’a ne oldu?” sorusu gündeme gelirken konuya ilişkin açıklama Somer Sivrioğlu’ndan geldi. Ünlü şef, Şükran’ın yarışmada yer almamasıyla ilgili bilgi verdi. Peki, MasterChef Şükran neden yok?
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde Şükran’ın kaptanlık oyununda yer almaması yarışmadan ayrıldı mı iddialarının oluşmasına yol açtı. Şükran’ın yarışmada neden bulunmadığı merak edilirken konuya ilişkin açıklama Somer Sivrioğlu’ndan geldi. Ünlü şef, Şükran’ın astım rahatsızlığının tetiklenmesi nedeniyle bugün oynanacak kaptanlık oyununda yer alamayacağını açıkladı.
Mevsim geçişlerinden kaynaklı olarak nefes almakta güçlük yaşadığını belirten Şükran’ın bu nedenle hastaneye gittiği ifade edildi. Şükran’ın yokluğu merak uyandırırken yarışmaya dönüş tarihi de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Şükran, MasterChef Türkiye’nin yarın yayınlanacak bölümünde yarışmacı arkadaşlarının arasına geri dönecek.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)