MasterChef Şükran neden yok? MasterChef Şükran’a ne oldu?

MasterChef Türkiye’de yeni bölüm heyecanı yaşanırken Şükran’ın kaptanlık oyunu öncesinde yarışmacılar arasında bulunmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Ekran başındaki izleyiciler, Şükran’ın neden yarışmada olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. “MasterChef Şükran’a ne oldu?” sorusu gündeme gelirken konuya ilişkin açıklama Somer Sivrioğlu’ndan geldi. Ünlü şef, Şükran’ın yarışmada yer almamasıyla ilgili bilgi verdi. Peki, MasterChef Şükran neden yok?

MASTERCHEF ŞÜKRAN NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde Şükran’ın kaptanlık oyununda yer almaması yarışmadan ayrıldı mı iddialarının oluşmasına yol açtı. Şükran’ın yarışmada neden bulunmadığı merak edilirken konuya ilişkin açıklama Somer Sivrioğlu’ndan geldi. Ünlü şef, Şükran’ın astım rahatsızlığının tetiklenmesi nedeniyle bugün oynanacak kaptanlık oyununda yer alamayacağını açıkladı.

Mevsim geçişlerinden kaynaklı olarak nefes almakta güçlük yaşadığını belirten Şükran’ın bu nedenle hastaneye gittiği ifade edildi. Şükran’ın yokluğu merak uyandırırken yarışmaya dönüş tarihi de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Şükran, MasterChef Türkiye’nin yarın yayınlanacak bölümünde yarışmacı arkadaşlarının arasına geri dönecek.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)