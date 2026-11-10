TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün akşam oynanan kaptanlık yarışı sonrasında kaptanlar belli olacak. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise bireysel dokunulmazlık oynandı.

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HABERİN ÖZETİ Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kazandı? 10 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık kazananı Masterchef Türkiye'de 10 Kasım'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, bireysel dokunulmazlık sonucunun henüz belli olmadığı belirtildi. 10 Kasım'a özel konseptte yarışmacılardan Atatürk'ün sevdiği yemekler yapmaları istendi. Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Tolgahan'ın takımı bireysel dokunulmazlık için yarıştı ancak kazanan henüz belli olmadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

10 Kasım'a özel hazırlanan konseptte yarışmacılardan Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmaları istendi. Yarışmacılar elinden geleni yaparken kazanan takım mavi oldu. Kırmızı takım arasındaki yarışta Şükran, Nilay ve Muhammed ilk 3'e seçildi. Değerlendirme sonucunda kazanan isim Nilay oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde kıyasıya mücadele devam etti. Tolğa'nın kaptanı olduğu mavi takım bu haftanın dokunulmazlık kazanan takımı oldu. Tolgahan'ın takımı ise bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kazanan isim ise Nilay oldu.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM DOKUNULMAZ OLDU?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te kaptanlık oyunu sonrasında takımlar belirlendi. Mavi takım dokunulmazlığın sahibi olurken, kırmızı takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Değerlendirme sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Nilay olarak duyuruldu.