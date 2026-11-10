Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kazandı? 10 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık kazananı

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İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün akşam oynanan kaptanlık yarışı sonrasında kaptanlar belli olacak. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise bireysel dokunulmazlık oynandı.
10 Kasım'a özel hazırlanan konseptte yarışmacılardan Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmaları istendi. Yarışmacılar elinden geleni yaparken kazanan takım mavi oldu. Kırmızı takım arasındaki yarışta Şükran, Nilay ve Muhammed ilk 3'e seçildi. Değerlendirme sonucunda kazanan isim Nilay oldu.
10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde kıyasıya mücadele devam etti. Tolğa'nın kaptanı olduğu mavi takım bu haftanın dokunulmazlık kazanan takımı oldu. Tolgahan'ın takımı ise bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kazanan isim ise Nilay oldu.
Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te kaptanlık oyunu sonrasında takımlar belirlendi. Mavi takım dokunulmazlığın sahibi olurken, kırmızı takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Değerlendirme sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Nilay olarak duyuruldu.