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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 23:47

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kazandı? 10 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık kazananı

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmesi sonucunda bir isim bireysel dokunulmazlığı aldı. Oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım olurken, kırmızı takım mücadele etti.

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Editor
 Gonca Işık
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Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kazandı? 10 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık kazananı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 23:47

ekranlarında yayınlanan 'de dün akşam oynanan kaptanlık yarışı sonrasında kaptanlar belli olacak. sonrasında ise bireysel dokunulmazlık oynandı.

HABERİN ÖZETİ

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kazandı? 10 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık kazananı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Masterchef Türkiye'de 10 Kasım'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, bireysel dokunulmazlık sonucunun henüz belli olmadığı belirtildi.
10 Kasım'a özel konseptte yarışmacılardan Atatürk'ün sevdiği yemekler yapmaları istendi.
Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
Tolgahan'ın takımı bireysel dokunulmazlık için yarıştı ancak kazanan henüz belli olmadı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

10 Kasım'a özel hazırlanan konseptte yarışmacılardan Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmaları istendi. Yarışmacılar elinden geleni yaparken kazanan takım mavi oldu. Kırmızı takım arasındaki yarışta Şükran, Nilay ve Muhammed ilk 3'e seçildi. Değerlendirme sonucunda kazanan isim Nilay oldu.

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kazandı? 10 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık kazananı

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde kıyasıya mücadele devam etti. Tolğa'nın kaptanı olduğu bu haftanın dokunulmazlık kazanan takımı oldu. Tolgahan'ın takımı ise bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kazanan isim ise Nilay oldu.

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kazandı? 10 Kasım Masterchef bireysel dokunulmazlık kazananı

MASTERCHEF HANGİ TAKIM DOKUNULMAZ OLDU?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te kaptanlık oyunu sonrasında takımlar belirlendi. Mavi takım dokunulmazlığın sahibi olurken, kırmızı takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Değerlendirme sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Nilay olarak duyuruldu.

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