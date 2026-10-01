Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?

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İstanbul
Ekranların sevilen programı Masterchef'te heyecan devam ederken bu akşam bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim gitti merak edildi.
Meze yaparak puan kazanan kırmızı takım haftanın ikinci oyununu kazanarak üst kata çıktı.
Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Kuzu beyni ana ürün olurken yarışmacılar en güzel ve farklı tabağı çıkarttı. Finale kalan iki isim Bahar ve Armağan oldu. Şefler ise seçimini Bahar'dan yana kullandı ve Bahar bireysel dokunulmazlığı kazanan oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emre olurken, Emre eleme potasına Kübra'yı gönderdi. İkili arasında gerginlik ise ekranlara yansımıştı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Ayşe oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar, eleme potasına Şiringül'ü gönderdi. Bahar'ın iki dokunuşun var tabaklarda diyerek adını söylerken Hasan Alp'in tepkisi dikkat çekti. Şiringül ise "Beni yazmak için farklı bahane bulsaydın" sözlerini söyledi. Birçok yarışmacı ise Şiringül'ü seçmesinden kaynaklı haksızlık olduğu yönünde yorumlarda bulundu.
Mavi Takım
Eyyüp Can – Kaptan
Bahar
Armağan
Tolğa
Burçin
Enes
Hasan Alp
Şiringül
Buse
Şadi
Kırmızı Takım
Nurten – Kaptan
Muhammed
Şükran
Batuhan
Emre
Nilay
Tolgahan
Ayşe
Kübra