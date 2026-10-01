Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?

Ekranların sevilen programı Masterchef'te heyecan devam ederken bu akşam bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim gitti merak edildi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 1 EKİM PERŞEMBE?

Meze yaparak puan kazanan kırmızı takım haftanın ikinci oyununu kazanarak üst kata çıktı.

Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Kuzu beyni ana ürün olurken yarışmacılar en güzel ve farklı tabağı çıkarttı. Finale kalan iki isim Bahar ve Armağan oldu. Şefler ise seçimini Bahar'dan yana kullandı ve Bahar bireysel dokunulmazlığı kazanan oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emre olurken, Emre eleme potasına Kübra'yı gönderdi. İkili arasında gerginlik ise ekranlara yansımıştı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Ayşe oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU BUGÜN 1 EKİM 2026?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar, eleme potasına Şiringül'ü gönderdi. Bahar'ın iki dokunuşun var tabaklarda diyerek adını söylerken Hasan Alp'in tepkisi dikkat çekti. Şiringül ise "Beni yazmak için farklı bahane bulsaydın" sözlerini söyledi. Birçok yarışmacı ise Şiringül'ü seçmesinden kaynaklı haksızlık olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

MASTERCHEF BU HAFTA TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Mavi Takım

Eyyüp Can – Kaptan

Bahar

Armağan

Tolğa

Burçin

Enes

Hasan Alp

Şiringül

Buse

Şadi



Kırmızı Takım

Nurten – Kaptan

Muhammed

Şükran

Batuhan

Emre

Nilay

Tolgahan

Ayşe

Kübra