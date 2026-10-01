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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:55

Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyununu kırmızı takım kazandı. 1 Ekim Perşembe akşamı ise mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:55

Ekranların sevilen programı 'te heyecan devam ederken bu akşam bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim gitti merak edildi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 1 EKİM PERŞEMBE?

Meze yaparak puan kazanan kırmızı takım haftanın ikinci oyununu kazanarak üst kata çıktı. 

Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?

Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Kuzu beyni ana ürün olurken yarışmacılar en güzel ve farklı tabağı çıkarttı. Finale kalan iki isim ve Armağan oldu. Şefler ise seçimini Bahar'dan yana kullandı ve Bahar bireysel dokunulmazlığı kazanan oldu.

Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emre olurken, Emre eleme potasına 'yı gönderdi. İkili arasında gerginlik ise ekranlara yansımıştı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te ikinci eleme adayı ise oldu. 

Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU BUGÜN 1 EKİM 2026?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar, eleme potasına Şiringül'ü gönderdi. Bahar'ın iki dokunuşun var tabaklarda diyerek adını söylerken Hasan Alp'in tepkisi dikkat çekti. Şiringül ise "Beni yazmak için farklı bahane bulsaydın" sözlerini söyledi. Birçok yarışmacı ise Şiringül'ü seçmesinden kaynaklı haksızlık olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?

MASTERCHEF BU HAFTA TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Mavi Takım

Eyyüp Can – Kaptan
Bahar
Armağan
Tolğa
Burçin
Enes
Hasan Alp
Şiringül
Buse
Şadi

Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı bu akşam 1 Ekim 2026? Masterchef eleme potasına kim yazıldı, gitti?


Kırmızı Takım

Nurten – Kaptan
Muhammed
Şükran
Batuhan
Emre
Nilay
Tolgahan
Ayşe
Kübra

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#bahar
#armağan
#kübra
#masterchef
#Ayşe
#Medya
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