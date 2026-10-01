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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:13

Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim? Mezeler yapıldı, takımlar yarıştı

Masterchef Türkiye'de bu akşam mezeler yapıldı. En güzel tabağı yapanlar puan alırken toplamda en yüksek puanı alan takım kazanan oluyor. Seyirciler ise Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim Perşembe 2026 araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim? Mezeler yapıldı, takımlar yarıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:13

, ve 'nın jüriliğini yaptığı 'de bu akşam takımlar yarıştı. Meze yapan yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak günün kazananı olmak için elinden geleni yaptı. 1 Ekim Masterchef'te hangi takım kazandı belli oldu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 1 EKİM?

ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölümde iki takım da mücadele etti. Mezeler yaparak en güzel tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacıların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Şeflerin verdiği puanlamalar sonucunda 1 Ekim Perşembe akşamı kazanan takım belli oldu. 7 puan ile kırmızı takım kazandı.

Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim? Mezeler yapıldı, takımlar yarıştı

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KAZANAN TAKIM 1 EKİM PERŞEMBE 2026

Bugün yapılan mezeler arasında şefler en güzel olanı seçti. Birçok meze yapılırken en çok puanı alan takım günün kazananı oldu. Haftanın ikinci takım oyununda kırmızı 5, mavi 3 puan ile ilerlerken son değerlendirmeler sonucunda kazanan takım netleşti. Kırmızı takım bu akşamın kazananı oldu.

Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim? Mezeler yapıldı, takımlar yarıştı

İşte şeflerin mezelerdeki değerlendirmesi:

  • Barbunya Pilaki: Mavi Takım - Burçin
  • Mütebbel: Mavi Takım - Şiringül
  • Acılı Ezme: Kırmızı Takım - Muhammed, Enes
  • Fava: Kırmızı Takım - Kübra
Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim? Mezeler yapıldı, takımlar yarıştı
  • Sicilyano: Kırmızı Takım - Nilay
  • Havuç Tarator: Kırmızı Takım - Kübra
  • Yaprak Sarma: Mavi Takım - Enes
Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim? Mezeler yapıldı, takımlar yarıştı
  • Midye Plaki: Kırmızı Takım -  Tolgahan

MASTERCHEF BU AKŞAM KAZANAN TAKIM 1 EKİM?

Bu akşam meze yapan yarışmacılar en güzel tabağı çıkartmaya çalışırken yarışmacılar arasında gergin anlar da yaşandı. Şiringül, Bahar ve Şükran arasındaki patlıcan tartışması ise damga vurdu. 

Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim? Mezeler yapıldı, takımlar yarıştı

Şiringül'ün "Patlıcanı ben pişirdim" demesinin ardından Bahar ve Şükran tepki gösterdi. 6 puan alan ilk takım ise bu oyunun kazananı oldu. Şeflerin puanlamaları sonucunda 1 Ekim Perşembe 2026 akşamı Masterchef'te kazanan takım kırmızı takım oldu.

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