Masterchef takım oyununu kim kazandı 1 Ekim? Mezeler yapıldı, takımlar yarıştı

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İstanbul
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de bu akşam takımlar yarıştı. Meze yapan yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak günün kazananı olmak için elinden geleni yaptı. 1 Ekim Masterchef'te hangi takım kazandı belli oldu.
TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölümde iki takım da mücadele etti. Mezeler yaparak en güzel tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacıların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Şeflerin verdiği puanlamalar sonucunda 1 Ekim Perşembe akşamı kazanan takım belli oldu. 7 puan ile kırmızı takım kazandı.
Bugün yapılan mezeler arasında şefler en güzel olanı seçti. Birçok meze yapılırken en çok puanı alan takım günün kazananı oldu. Haftanın ikinci takım oyununda kırmızı 5, mavi 3 puan ile ilerlerken son değerlendirmeler sonucunda kazanan takım netleşti. Kırmızı takım bu akşamın kazananı oldu.
İşte şeflerin mezelerdeki değerlendirmesi:
Bu akşam meze yapan yarışmacılar en güzel tabağı çıkartmaya çalışırken yarışmacılar arasında gergin anlar da yaşandı. Şiringül, Bahar ve Şükran arasındaki patlıcan tartışması ise damga vurdu.
Şiringül'ün "Patlıcanı ben pişirdim" demesinin ardından Bahar ve Şükran tepki gösterdi. 6 puan alan ilk takım ise bu oyunun kazananı oldu. Şeflerin puanlamaları sonucunda 1 Ekim Perşembe 2026 akşamı Masterchef'te kazanan takım kırmızı takım oldu.