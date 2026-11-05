Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Masterchef yeni bölümü bugün var mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın şefliğini yaptığı Masterchef Türkiye, 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümünü yayınlamadı. Seyircilerin gündeminde ise Masterchef yeni bölümü bugün var mı sorusu yer aldı.

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 5 KASIM?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam yeni bölüm yayınlamayan program bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Programın dün akşam neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Bu akşamın yayın akışına göre Masterchef Türkiye, yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölüm yayınlanmamıştı. Seyirciyi mutlu eden haber geldi, bu akşam yeni bölümle ekran karşısında olacak.

BU AKŞAM MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Bu akşamın yayın akışına göre Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5 Kasım Perşembe akşamının akışında yer alan Masterchef, yeni bölümü ile bugün izleyici karşısına çıkacak.

TV8 YAYIN AKIŞI 5 KASIM PERŞEMBE

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye