Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Masterchef yeni bölümü bugün var mı?

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İstanbul
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın şefliğini yaptığı Masterchef Türkiye, 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümünü yayınlamadı. Seyircilerin gündeminde ise Masterchef yeni bölümü bugün var mı sorusu yer aldı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam yeni bölüm yayınlamayan program bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Programın dün akşam neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu akşamın yayın akışına göre Masterchef Türkiye, yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölüm yayınlanmamıştı. Seyirciyi mutlu eden haber geldi, bu akşam yeni bölümle ekran karşısında olacak.
Bu akşamın yayın akışına göre Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5 Kasım Perşembe akşamının akışında yer alan Masterchef, yeni bölümü ile bugün izleyici karşısına çıkacak.
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye