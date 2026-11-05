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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 18:28

Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Masterchef yeni bölümü bugün var mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye dün akşam yeni bölümünü yayınlamamıştı. Son dakika yayın akışından çıkarılmasının üzerine seyirciler nedenini araştırmıştı. Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Masterchef yeni bölümü bugün var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 18:28

, ve 'nın şefliğini yaptığı , 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümünü yayınlamadı. Seyircilerin gündeminde ise Masterchef yeni bölümü bugün var mı sorusu yer aldı.

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 5 KASIM?

ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam yeni bölüm yayınlamayan program bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Programın dün akşam neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Masterchef yeni bölümü bugün var mı?

MASTERCHEF BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Bu akşamın yayın akışına göre Masterchef Türkiye, yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölüm yayınlanmamıştı. Seyirciyi mutlu eden haber geldi, bu akşam yeni bölümle ekran karşısında olacak.

Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Masterchef yeni bölümü bugün var mı?

BU AKŞAM MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Bu akşamın yayın akışına göre Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5 Kasım Perşembe akşamının akışında yer alan Masterchef, yeni bölümü ile bugün izleyici karşısına çıkacak.

Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Masterchef yeni bölümü bugün var mı?

TV8 YAYIN AKIŞI 5 KASIM PERŞEMBE

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

Masterchef bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Masterchef yeni bölümü bugün var mı?

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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ETİKETLER
#Somer Sivrioğlu
#masterchef türkiye
#mehmet yalçınkaya
#danilo zanna
#TV8
#Medya
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