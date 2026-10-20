Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 20 Ekim? Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef Türkiye'de 20 Ekim Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İki takım da dokunulmazlık almak için mücadele ederken bireysel dokunulmazlığı kim alacak merakla takip ediliyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bu akşam takımlar dokunulmazlığı kazanmak için yarışıyor. İki takımdan biri dokunulmazlığı kazanarak eleme sorunu yaşamaktan kurtulacak.

20 Ekim Salı akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Programın ilerleyen sürelerinde kazanan takım belli olacak. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de nefesler tutuldu. Pazartesi günü oynanan kaptanlık oyunu sonrasında mavi takımın kaptanı Şadi, kırmızı takımın kaptanı Enes oldu. Böylece takımlar oluştu. Bu akşam ise takımlar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Henüz dokunulmazlık kazananı belli olmadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI 20 EKİM SALI?

Şefler tarafından istenilen yemekleri yapan yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için elinden geleni yapıyor. 20 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Henüz kazanan belli olmadı.

MASTERCHEF KIRMIZI MAVİ TAKIMDAKİ YARIŞMACILAR

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bu haftanın takımları belli oldu. Yapılan tiramisu sonrasında şefler değerlendirme yaptı ve mavi takımın kaptanını seçti.

Mavi takım: Şükran, Şadi, Eyyüp Can, Tolğa, Kübra, Muhammed, Bahar

Kırmızı takım: Nurten, Nilay, Armağan, Enes, Burçin, Emre