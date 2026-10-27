Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 27 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonucu

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın şef olarak yer aldığı Masterchef Türkiye'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı merak edildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 27 EKİM?

27 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümde kırmızı ve mavi takım arasında mücadele nefes kesti. Bu haftanın kaptanları belli olurken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Henüz bu akşamın kazanan takımı belli olmadı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN

TV8 kanalında yayınlanan Masterchef'te bu akşam yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele devam ederken ekran başında yarış yakından takip ediliyor. Bu akşamın kazananı henüz netleşmedi.

MASTERCHEF BU AKŞAM HANGİ TAKIM KAZANDI 27 EKİM SALI?

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyununda heyecan devam ediyor. Yarışmada henüz kazanan belli olmadı.

MASTERCHEF KIRMIZI MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Mavi takım: Kübra, Bahar, Tolğa, Burçin, EyyüpCan, Nilay, Şadi, Ayşe.

Kırmızı takım: Hasan Alp, Enes, Nurten, Şükran, Muhammed, Tolgahan, Armağan.