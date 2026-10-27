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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 22:09

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 27 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonucu

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de heyecan devam ederken seyirciler Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 27 Ekim araştırmasına başladı. Şefler bu akşam yarışmacılardan yöresel yemekler yapılmasını istedi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 27 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonucu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 22:09

Somer Siviroğlu, ve 'nın şef olarak yer aldığı 'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı merak edildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 27 EKİM?

27 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümde kırmızı ve mavi takım arasında mücadele nefes kesti. Bu haftanın kaptanları belli olurken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Henüz bu akşamın kazanan takımı belli olmadı.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 27 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonucu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN 

kanalında yayınlanan Masterchef'te bu akşam yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele devam ederken ekran başında yarış yakından takip ediliyor. Bu akşamın kazananı henüz netleşmedi.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 27 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonucu

MASTERCHEF BU AKŞAM HANGİ TAKIM KAZANDI 27 EKİM SALI?

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyununda heyecan devam ediyor. Yarışmada henüz kazanan belli olmadı.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 27 Ekim? Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonucu

MASTERCHEF KIRMIZI MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Mavi takım: Kübra, Bahar, Tolğa, Burçin, EyyüpCan, Nilay, Şadi, Ayşe.
Kırmızı takım: Hasan Alp, Enes, Nurten, Şükran, Muhammed, Tolgahan, Armağan.

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#masterchef türkiye
#mehmet yalçınkaya
#danilo zanna
#TV8
#Somer Siviroğlu
#Medya
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