Masterchef’te işler kızıştı! Armağan'ın belgelerle konuştuğu anlar dikkat çekti

Masterchef'te gruplar arasındaki çatışma devam ederken Armağan, aldığı notlar ile konuştu. Yağlı kağıda çizdiği şema ile detaylı anlatımda bulundu.

MASTERCHEF'TE İŞLER KIZIŞTI

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde Armağan, eleme günlerindeki oyları not aldı. Şeflerin karşısına aldığı notlar ile çıkınca karşı taraftan tepki gecikmedi. Armağan "Kim kimi özler" şeması çizdiği notları paylaştı.

MASTERCHEF ARMAĞAN NOTLARLA KONUŞTU

En son eleme gecesinde yarışmaya Emre veda ederken, kalanlar arasında tartışmalar devam ediyor. Kırmızı takım yarışmacısı Armağan ise, eleme günlerinden çıkardığı notlar ile şeflerin karşısına çıktı. Tolğa'nın tepkileri ise dikkat çekti.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Masterchef'te en son elenen isim Emre oldu. Emre'nin duygusal vedasının ardından gruplar arasında tartışmalar da eksik olmadı. Eleme potasına giden Emre, yarışmaya veda etti.