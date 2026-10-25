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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 20:10

MasterChef’te siyah sarımsak merak uyandırdı! Siyah sarımsak ezmesi nasıl yapılır?

MasterChef’te görülen siyah sarımsak, farklı lezzetler denemeyi sevenlerin dikkatini çekti. Alışılmış beyaz sarımsaktan rengi ve tadıyla ayrılan siyah sarımsak, yemeklerine yeni bir dokunuş katmak isteyenlerde merak uyandırdı. Peki, siyah sarımsak ezmesi nasıl yapılır ve hangi yemeklerde kullanılır? İşte siyah sarımsak ezmesi tarifi ve hazırlanışının püf noktaları.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te siyah sarımsak merak uyandırdı! Siyah sarımsak ezmesi nasıl yapılır?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 20:10

’te görülen siyah , alışılmış lezzetlerin dışına çıkmak isteyenlerin merakını artırdı. İlk bakışta bildiğimiz sarımsaktan oldukça farklı görünen bu ürün, rengi ve kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor. Peki, siyah sarımsak neden siyah renkte, tadı nasıl ve hangi yemeklerle uyum sağlıyor. İşte MasterChef’le yeniden gündeme gelen siyah sarımsak hakkında merak edilenler!

SİYAH SARIMSAK BEYAZ’DAN AYIRAN FARKI NE?

Siyah sarımsak, farklı aroması ve içerdiği antioksidan bileşenlerle dikkat çekiyor. Normal sarımsağın kontrollü sıcaklık ve nem koşullarında bekletilmesiyle elde edilen siyah sarımsak, yumuşak dokusu ve hafif tatlı, ekşimsi aromasıyla ayrılıyor. Peki, siyah sarımsağın faydaları nelerdir? İşte siyah sarımsağın faydaları:

MasterChef’te siyah sarımsak merak uyandırdı! Siyah sarımsak ezmesi nasıl yapılır?
  • Siyah sarımsak, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilecek antioksidan bileşikler içerir.
  • Siyah sarımsak özlerinin kolesterol ve tansiyon üzerindeki olası etkileri bilimsel araştırmalara konu oluyor. Ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç var.
  • Kendine özgü aromasıyla yemeklere farklı bir lezzet katar.
  • Soslara, makarnalara, sebze yemeklerine ve et tariflerine eklenebilir.

SİYAH SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?

Siyah sarımsak tek başına az miktarda tüketilebilir veya ezilerek sos hâline getirilebilir. Salatalara, kızarmış ekmeğe ve çeşitli yemeklere eklemek de mümkündür.

MasterChef’te siyah sarımsak merak uyandırdı! Siyah sarımsak ezmesi nasıl yapılır?

Siyah sarımsağın hastalıkları tedavi ettiği ya da bağışıklığı kesin olarak güçlendirdiği söylenemez. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

SİYAH SARIMSAK NERELERDE KULLANILIR, TÜKETİLİR?

Siyah sarımsak, kendine özgü aroması ve yumuşak dokusuyla mutfakta farklı şekillerde kullanılabilen bir besindir. Siyah sarımsak, et, tavuk ve balık yemeklerine lezzet katmak için tercih edilir. Makarna soslarına, salatalara, çorbalara ve sebze yemeklerine eklenebilir. Ezilerek hazırlanan siyah sarımsak püresi, kızarmış ekmek üzerinde veya sandviçlerde de kullanılabilir. Zeytinyağıyla karıştırılarak farklı soslar hazırlanabilir.

MasterChef’te siyah sarımsak merak uyandırdı! Siyah sarımsak ezmesi nasıl yapılır?

Siyah sarımsak nasıl tüketilir? Tek başına az miktarda yenebilir veya yemeklerin içerisine eklenebilir. Pişirme sırasında aromasını korumak için yemeğe son aşamada ilave edilebilir.

SİYAH SARIMSAK EZMESİ TARİFİ

Gerekli malzeme

  • 6-8 diş siyah sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir tutam tuz
  • İsteğe bağlı birkaç damla limon suyu
MasterChef’te siyah sarımsak merak uyandırdı! Siyah sarımsak ezmesi nasıl yapılır?

Hazırlanışı:

Öncelikle siyah sarımsak dişlerini kabuklarından ayırıp küçük bir kâseye alın. Çatal yardımıyla iyice ezin. Ardından zeytinyağını azar azar ekleyerek karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için malzemeleri havanda da ezebilirsiniz. Son olarak tuzu ve isteğe bağlı limon suyunu ilave edin. Hazırladığınız siyah sarımsak ezmesini kızarmış ekmek, makarna, et yemekleri ve sebzelerin yanında sos olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında kapalı bir kapta saklayın.

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ETİKETLER
#sarımsak
#masterchef
#zeytinyağı
#limon suyu
#Siyah Sarımsak
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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