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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın eleme sürecini doğrudan etkileyen takım oyunu sonrası gözler kazanan ekibe ve bireysel dokunulmazlık mücadelesine çevrildi. Yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden yüksek puan alabilmek için mutfakta yoğun bir performans sergiledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kim kazandı? 3 Ekim 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
3 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takımın mavi olabileceği tahmin ediliyor.
3 Ekim 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan birazdan belli olacak.
27 Eylül 2026 akşamı oynanan MasterChef eleme gecesinde şeflerin verdiği yemeği en az başarıyla tamamlayan yarışmacı Recep oldu. Recep MasterChef 2026’ya veda eden isim oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)