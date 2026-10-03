TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın eleme sürecini doğrudan etkileyen takım oyunu sonrası gözler kazanan ekibe ve bireysel dokunulmazlık mücadelesine çevrildi. Yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden yüksek puan alabilmek için mutfakta yoğun bir performans sergiledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kim kazandı? 3 Ekim 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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HABERİN ÖZETİ MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kim kazandı? 3 Ekim 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı sürerken, 3 Ekim 2026 tarihli dokunulmazlık oyunlarının kazananları henüz belli olmadı. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının sonuçları henüz açıklanmadı. 27 Eylül 2026'da MasterChef 2026'ya veda eden yarışmacı Recep oldu. Metinde MasterChef 2026 ana kadrosuna giren yarışmacılar listelenmiştir, ancak bu yarışmacıların kimleri kazandığına dair bilgi bulunmamaktadır.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KİM KAZANDI?

3 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takımın mavi olabileceği tahmin ediliyor.

3 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

3 Ekim 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan birazdan belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026’DAN EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

27 Eylül 2026 akşamı oynanan MasterChef eleme gecesinde şeflerin verdiği yemeği en az başarıyla tamamlayan yarışmacı Recep oldu. Recep MasterChef 2026’ya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)