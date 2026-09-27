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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:14

MasterChef Nilay’ın yıllar önceki görüntüleri viral oldu! Görenler şaşkına döndü

MasterChef Türkiye’de yarışmasıyla dikkat çeken Nilay’ın yıllar önce ekran karşısına çıktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Nilay’ın, geçmişte katıldığı bir programa ait görüntüler yeniden ortaya çıktı. Yarışmacının yıllar önceki hali ve mutfak deneyimini ekranda sergilediği anlar, MasterChef izleyicilerinin ilgisini çekti.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef Nilay’ın yıllar önceki görüntüleri viral oldu! Görenler şaşkına döndü
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:14

yarışmacısı ’ın yıllar önce katıldığı programdan görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Nilay’ın katıldığı programa ait görüntüler, yarışmacının MasterChef macerasının ardından izleyicilerin dikkatini çekti. Eski görüntülerde Nilay’ın mutfakta yer aldığı anlar yeniden paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları da bu görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede viral oldu.

MASTERCHEF NİLAY GELECEĞİN ŞEFLERİ’NE KATILDI

MasterChef 2026 sezonunda ana kadroda yer alan *Elif Nilay Özgen’in daha önce katıldığı Geleceğin Şefleri yarışmasından görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yemek Sanatı TV’de yayımlanan ve 25 Nisan 2025 tarihinde başlayan Geleceğin Şefleri programında Nilay’ın da yarıştığı ortaya çıktı.

MasterChef Nilay’ın yıllar önceki görüntüleri viral oldu! Görenler şaşkına döndü

MasterChef izleyicilerinin paylaşımlarıyla yeniden konuşulan görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Nilay’ın o dönemki hali ile MasterChef 2026 sezonundaki görüntüsü arasındaki değişim kullanıcıların gözünden kaçmadı. Eski görüntüleri gören izleyiciler, Nilay’ın eski halini daha çok beğendiler.

MASTERCHEF NİLAY ÖZGEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Elif Nilay Özgen, 24 yaşında ve Bolu’nun Mengen ilçesinden geliyor. Aşçılığıyla tanınan Nilay, yemek kültürüyle iç içe bir ailede büyüdüğü için mutfağa olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirtiyor. 

MasterChef Nilay’ın yıllar önceki görüntüleri viral oldu! Görenler şaşkına döndü

Yaklaşık 7 yıldır gastronomi sektöründe yer alan genç yarışmacı, MasterChef Türkiye’den önce Geleceğin Şefleri adlı yemek yarışmasına da katıldı ve burada finalist olmayı başardı.

MasterChef Nilay’ın yıllar önceki görüntüleri viral oldu! Görenler şaşkına döndü

MasterChef seçmelerinde ise Fransız usulü soğan çorbası ve tavukla hazırladığı yaratıcı tabakla şeflerin beğenisini kazandı. Bu performansıyla Batuhan Nazikoğlu’nun ardından ana kadroya giren ikinci yarışmacı oldu. Genç yaşına rağmen mutfaktaki deneyimiyle dikkat çeken Nilay, MasterChef Türkiye 2026’da sergilediği performansla izleyicilerin favori adaylarından biri.

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ETİKETLER
#masterchef türkiye
#nilay
#Mengen
#Elif Nilay Özgen
#Geleceğin Şefleri
#Magazin
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