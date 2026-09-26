MasterChef Türkiye yarışmasının son dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına girecek olan adaylar belli oldu. 8 adayın yarışacağı eleme potasında kimlerin MasterChef 2026 sezonuna devam ederek ana kadroya kalacağı merak ediliyor. Kıyasıya rekabetin ve hırsın üst seviyede olduğu yarışmada yarışmacılar eleme potasına adını yazdırmamak için ellerinden geleni yapacak. Peki, MasterChef eleme potasına kim girdi? 26 Eylül 2026 MasterChef eleme potasına giren yarışmacılar kimler?

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HABERİN ÖZETİ MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 7. ve 8. eleme adayları 26 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'nin 26 Eylül 2026 tarihli eleme potasına girecek adaylar ve ana kadroya giren yarışmacılar hakkında bilgiler paylaşılmıştır. 26 Eylül 2026 MasterChef 7. ve 8. eleme adayları henüz açıklanmamıştır. 24 Eylül 2026 MasterChef 5. ve 6. eleme adayları Enes ve Hasan Alp olmuştur. 23 Eylül 2026 MasterChef 3. ve 4. eleme adayları Eyyüp Can ve Nilay olmuştur. 22 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları Recep ve Armağan olmuştur. MasterChef 2026 ana kadrosuna giren yarışmacılar arasında Batuhan Nazikoğlu, Nilay Özgen, Hasan Alp Karabacak, Şiringül Kaya, Enes Vardar, Eyüp Can Güneş, Nurten Tamer Ocak, Şadi Altınay, Burçin Oğuz, Tolga Çakuş, Muhammed Yahya, Ayşenur İnal, Kübra Satılmış, Bahar Kaya, Şükran Boyraz ve Armağan Kırant yer almaktadır. (Demirhan Ali, Gül, Simge Çıtak ve Koray Saygı elenmiştir.)

26 EYLÜL 2026 MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

26 Eylül 2026 MasterChef 7. ve 8. eleme adayları Muhammed ve Ayşe oldu..

24 EYLÜL 2026 MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

24 Eylül 2026 MasterChef 5. Ve 6. Eleme adayları Enes ve Hasan Alp oldu.

23 EYLÜL 2026 MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

MasterChef 3. eleme adayı ve 4. eleme adayları Eyyüp Can ve Nilay oldu.

22 EYLÜL 2026 MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

22 Eylül 2026 akşamı oynanan oyun sonrasında eleme adayları Recep ve Armağan oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)