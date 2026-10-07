MasterChef’te dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta yaşanıyor. Haftanın kritik takım mücadelesinde Mavi Takım ve Kırmızı Takım, şeflerin karşısına en iyi tabaklarıyla çıkmak için mücadele ediyor. Yarışmacılar, verilen konsept doğrultusunda hazırladıkları yemeklerle takım dokunulmazlığını almaya çalışıyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesinin ardından gecenin kazananı belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçecek. Ardından yapılacak oylamayla haftanın eleme adayları da şekillenecek. Peki, 7 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı? Gecenin tüm detayları merak ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan kim, hangi takım? MasterChef dokunulmazlık oyunu kazanan takım 7 Ekim 2026 7 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken, kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık sahibi merak ediliyor. 7 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı Mavi Takım'ın kazandığı iddia ediliyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mücadele edecek. 4 Ekim 2026 MasterChef'te elenen yarışmacı Batuhan oldu. Metinde MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 19 yarışmacının ismi ve bu isimlerden Batuhan Nazikoğlu, Demirhan Ali, Gül, Simge Çıtak ve Koray Saygı'nın elendiği bilgisi yer alıyor.

7 EKİM MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

7 Ekim MasterChef’te dokunulmazlığı kazanan takım maviler olduğu iddia ediliyor.

7 EKİM MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

7 Ekim MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı birazdan belli olacak?

4 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE ELENEN YARIŞMACI KİM?

4 Ekim 2026 MasterChef’te elenen yarışmacı Batuhan oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)