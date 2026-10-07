MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan kim, hangi takım? MasterChef dokunulmazlık oyunu kazanan takım 7 Ekim 2026

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MasterChef’te dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta yaşanıyor. Haftanın kritik takım mücadelesinde Mavi Takım ve Kırmızı Takım, şeflerin karşısına en iyi tabaklarıyla çıkmak için mücadele ediyor. Yarışmacılar, verilen konsept doğrultusunda hazırladıkları yemeklerle takım dokunulmazlığını almaya çalışıyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesinin ardından gecenin kazananı belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçecek. Ardından yapılacak oylamayla haftanın eleme adayları da şekillenecek. Peki, 7 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı? Gecenin tüm detayları merak ediliyor.
7 Ekim MasterChef’te dokunulmazlığı kazanan takım maviler olduğu iddia ediliyor.
7 Ekim MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı birazdan belli olacak?
4 Ekim 2026 MasterChef’te elenen yarışmacı Batuhan oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)