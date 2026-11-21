MasterChef Türkiye'de 21 Kasım 2026 akşamı izleyicileri yine heyecan dolu bir takım mücadelesi bekliyor. Yarışmanın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım, haftanın 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şeflerin verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek isteyen yarışmacılar, hem takım arkadaşlarını hem de jüri üyelerini etkileyecek tabaklar hazırlamak için mutfağa giriyor. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirme, dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek. Peki, 21 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı bu akşam kim aldı?

21 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?

21 Kasım MasterChef 4 dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. MasterChef haftanın son dokunulmazlık oyunuyla haftanın galibi ya da beraberliği belli olacak. MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan açıklarken, bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı da ilerleyen saatlerde açıklanacak.

20 KASIM 2026 MASTERCHEF ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

20 Kasım 2026 MasterChef ödülünü kazanan yarışmacı Armağan oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının bu haftaki bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyunlarında kimlerin kazanacağı merak ediliyor. 17 -21 Kasım 2026 haftasını galibiyetle kapatacak olan takım hangisi olacak? İlk dokunulmazlık oyununu kazanan maviler skoru 1-0 öne getirdi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım skoru 1-1 yaptı. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım maviler oldu ve skoru 2-1 yaptı.

MASTERCHEF’TEN ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunda en son elenen yarışmacı Nurten oldu.

MASTERCHEF’İN BU HAFTAKI TAKIMLARI

Kırmızı takım

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım