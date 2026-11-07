Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyunu kazanan takım 7 Kasım 2026

MasterChef Türkiye’de heyecan 7 Kasım 2026 tarihli yeni bölümle devam ediyor. Yarışmacılar, haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Mavi takım ve kırmızı takım, şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına düşmekten kurtuluyor. Peki, 7 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte gecenin sonucu ve yarışmada yaşananlar...

7 KASIM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM KİM OLDU?

7 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı ilerleyen saatlerde belli olacak.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA DOKUNULMAZLIK ALAN TAKIMLAR KİM OLDU?

MasterChef'te 3 - 5 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını Kırmızı ve Mavi takım kazandı. Kırmızı 2 - 1 Mavi takım olarak kırmızılar oyunda öne geçti. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda kazanan takım dengeleri değiştirecek.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)