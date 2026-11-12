MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 12 Kasım 2026

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MasterChef Türkiye'de rekabet hız kesmeden devam ederken 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. Mavi ve kırmızı takım, haftanın kritik mücadelelerinden birinde mutfağa çıkarak şeflerin beğenisini kazanmak için yarışıyor. Takım arkadaşlarını eleme potasından uzak tutmak isteyen yarışmacılar, verilen görevi en iyi şekilde tamamlamak için zamana karşı mücadele ediyor. Gecenin sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı, hangi takımın ise bireysel dokunulmazlık ve eleme sürecine ilerleyeceği merak ediliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
12 Kasım 2026 masterchef’te üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olurken, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ilerleyen saatlerde belli olacak. 12 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve gecede yaşanan tüm gelişmeler belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
MasterChef’te 10 – 14 Kasım 2026 tarih aralığında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımlar belli oluyor. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım durumu 1- 0 olarak belirledi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızlar oldu. Skoru 1- 1 duruma getirdiler. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanarak öne geçecek olan takımın kimin olacağı merak ediliyor.
MasterChef’te 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanan eleme oyunu sonrasında Kübra MasterChef yarışmasına veda etti.
Kırmızı takım
Mavi takım