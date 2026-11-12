Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:58

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 12 Kasım 2026

MasterChef Türkiye'de 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Haftanın yeni bölümünde mutfakta karşı karşıya gelen yarışmacılar, takımlarına dokunulmazlığı kazandırmak için hünerlerini sergiliyor. Şeflerin değerlendirmesiyle sonuçlanacak mücadelede kazanan takım ve kaybeden ekibin akıbeti merak konusu oldu. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 12 Kasım 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:58

'de rekabet hız kesmeden devam ederken 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. Mavi ve , haftanın kritik mücadelelerinden birinde mutfağa çıkarak şeflerin beğenisini kazanmak için yarışıyor. Takım arkadaşlarını eleme potasından uzak tutmak isteyen yarışmacılar, verilen görevi en iyi şekilde tamamlamak için zamana karşı mücadele ediyor. Gecenin sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı, hangi takımın ise bireysel dokunulmazlık ve eleme sürecine ilerleyeceği merak ediliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

12 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM KİM?

12 Kasım 2026 masterchef’te üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olurken, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ilerleyen saatlerde belli olacak. 12 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve gecede yaşanan tüm gelişmeler belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM?

MasterChef’te 10 – 14 Kasım 2026 tarih aralığında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımlar belli oluyor. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan durumu 1- 0 olarak belirledi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızlar oldu. Skoru 1- 1 duruma getirdiler. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanarak öne geçecek olan takımın kimin olacağı merak ediliyor.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 12 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef’te 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanan eleme oyunu sonrasında MasterChef yarışmasına veda etti.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 12 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 12 Kasım 2026

Kırmızı takım          

  • Tolğahan
  • Muhammed
  • Bahar
  • Nurten
  • Nilay
  • Şükran
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 12 Kasım 2026

Mavi takım

  • Tolga
  • Şadi
  • Enes
  • Ayşe
  • Burçin
  • Armağan
  • Eyyüp Can
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 11 Kasım 2026
ETİKETLER
#kübra
#masterchef türkiye
#mavi takım
#kırmızı takım
#Dokunulmazlık Oyunu
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.