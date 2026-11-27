MasterChef Türkiye’de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu 27 Kasım 2026 Cuma akşamı ekrana geliyor. Mavi takım ile Kırmızı takım, şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı almaya çalışıyor. Yarışmacılar için büyük önem taşıyan mücadelede kazanan ekip, haftanın takım oyununda avantaj elde edecek; kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme potası süreciyle karşı karşıya kalabilecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

27 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

27 Kasım akşamı oynanan MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Maviler olduğu iddia ediliyor. Bireysel dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacının kazanacağı ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2026 sezonunun yeni haftasında (23 – 27 Kasım 2026) kırmızı ve mavi takım kaptanları olan Muhammed ve Eyyüp Can’ın rekabeti izlenecek. MasterChef’te haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım 1-0 skorla öne geçti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı oldu ve beraberlik getirdi. Skor 1-1 oldu. 27 Kasım akşamı oynanacak 3. dokunulmazlık oyununuyla mavi takımın skoru 2 - 1 yapacağı iddia ediliyor.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR 23 -27 KASIM 2026

Kırmızı takım

Eyyüp Can

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan

Mavi Takım