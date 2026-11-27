MasterChef Türkiye'de tansiyon bir anda yükseldi! Yarışmacı Tolga ile Somer Şef arasında yaşanan gerginlik, stüdyoda soğuk rüzgârlar estirdi. Tolga'nın tavırlarına tepki gösteren Somer Şef, yaşananların ardından stüdyoyu terk etti. Ekran başındaki izleyicileri şaşkına çeviren olay, yarışmanın ardından sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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HABERİN ÖZETİ MasterChef'te Tolga, Somer Şef'i çileden çıkardı! Stüdyoyu terk eden Somer Şef'e ve Ayşe'ye destek yağdı MasterChef Türkiye'de Tolga ve Somer Şef arasında yaşanan gerginlik stüdyoyu karıştırdı. Tolga, kadın yarışmacılar hakkında konuşurken "Ben bunlardan bıktım" dedi. Somer Şef, Tolga'nın kadın yarışmacıları genellemesine tepki gösterdi. Tolga'nın "Siz de önünü kesiyorsunuz?" sözlerine Somer Şef sinirlendi. Somer Şef, jüri üyesi olarak yetkisini hatırlatarak "Ben senin jürinim, ister dışarı atarım ister sözünü keserim. Saygısızlık yapma" dedi. Yaşananların ardından Somer Şef stüdyoyu terk etti. Sosyal medyada izleyiciler Somer Şef'e destek verdi.

SOMER ŞEF’TEN TOLĞA’YA BÜYÜK TEPKİ

MasterChef Türkiye'de Tolga ile Somer Şef arasında yaşanan tartışma stüdyoda tansiyonu yükseltti.

Kadın yarışmacılar hakkında konuşurken "Ben bunlardan bıktım" diyerek tepkisini dile getiren Tolga, Somer Şef'in müdahalesiyle karşılaştı.

Ayşe hakkında konuşulması gerektiğini hatırlatan Somer Şef, Tolga'nın kadın yarışmacıları neden genellediğini sorguladı. "Tolga'cığım, konu Ayşe ya, Ayşe hakkında yap. Kadınlar hakkında neden genelleme yapıyorsun?" sözleriyle yarışmacıyı uyaran Somer Şef'e Tolga'dan beklenmedik bir karşılık geldi.

Tolga'nın "Siz de önünü kesiyorsunuz?" sözleri üzerine sinirlenen Somer Şef, jüri üyesi olarak yetkisini hatırlattı. "Ben senin jürinim, ister dışarı atarım ister sözünü keserim. Saygısızlık yapma" diyerek sert çıkan Somer Şef'in sözleri stüdyoda gerilimi daha da artırdı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde yaşanan tartışmanın ardından izleyicilerin tepkisi sosyal medyaya taşındı.

Özellikle Somer Şef'in Tolga'ya verdiği tepki, izleyiciler arasında destek gördü. Ayşe'nin yaşadığı tartışmada yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünen kullanıcılar da yarışmacıya destek verdi.

İzleyiciler, Ayşe'ye destek veren yorumlarda ise bir takım arkadaşının emeğinin ve görüşünün göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündü. Tolga'nın tartışma sırasındaki tavırları ise eleştirilere neden oldu. Öte yandan Mehmet Şef'in de Somer Sivrioğlu'na hak vermesi dikkat çekti.