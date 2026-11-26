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İstanbul
MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme adayları belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak ve eleme potasına girmemek için mutfakta hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirmelerle haftanın ikinci eleme adayı da netleşecek. MasterChef izleyicileri ise yeni bölüm öncesinde "MasterChef eleme potasına kim gitti?", "MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?" ve "26 Kasım MasterChef eleme adayı açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, haftanın ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
26 Kasım akşamı MasterChef eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu.
25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar oldu.
22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.
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