MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme adayları belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak ve eleme potasına girmemek için mutfakta hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirmelerle haftanın ikinci eleme adayı da netleşecek. MasterChef izleyicileri ise yeni bölüm öncesinde "MasterChef eleme potasına kim gitti?", "MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?" ve "26 Kasım MasterChef eleme adayı açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, haftanın ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

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HABERİN ÖZETİ MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’te eleme potasına giden ikinci yarışmacı 26 Kasım 2026 MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme adayları belli olmaya devam ediyor ve 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde ikinci eleme adayı netleşecek. 25 Kasım 2026 akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında Bahar eleme potasına giden ilk yarışmacı oldu. 22 Kasım akşamı MasterChef'ten elenen yarışmacı Şükran oldu. 23-27 Kasım 2026 haftası Kırmızı takımda Eyyüp Can, Tolgahan, Bahar, Enes ve Armağan yer alıyor. 23-27 Kasım 2026 haftası Mavi takımda Muhammed, Ayşe, Şadi, Tolga, Nilay ve Burçin yer alıyor.

26 KASIM 2026 MASTERCHEF ELEME POTASINA GİDEN İKİNCİ YARIŞMACI KİM?

26 Kasım akşamı MasterChef eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu.

25 KASIM 2026 MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar oldu.

MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR 23 -27 KASIM 2026

Kırmızı takım

Eyyüp Can

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan

Mavi Takım