Ekranların sevilen yarışmasında nefesler tutuldu. Masterchef Türkiye'de bu haftanın kaptanı belirlendi. En güzel kuru fasulyeyi yapan isim mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 16 KASIM?

Kuru fasulye pilav yapan yarışmacılar arasında bir isim en güzel tabağı yaparak birinci oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayşe, mavi takımın kaptanı olarak seçildi. Buna göre kaptanlık oyununu kazanan Ayşe oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

16 Kasım Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununda kazanan belli oldu. Kuru fasulye ve pilav yapan isimler elinden geleni yaparken Ayşe, mavi takım kaptanı olmayı başardı. Kırmızı takım için ise Şükran'ı seçti.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU

MAVİ:

Ayşe (Kaptan)

Tolğa

Bahar

Eyyüp Can

Enes

Burçin

KIRMIZI: